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Дитсадок "Світлячок" у Сумах планують відкрити до 16 лютого
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Дитсадок "Світлячок" у Сумах планують відкрити до 16 лютого

Катерина Ворона
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Дитсадок "Світлячок" у Сумах планують відкрити до 16 лютого Суспільне Суми

Новий дитячий садок "Світлячок" у 12 мікрорайоні планують відкрити до 16 лютого. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Дмитро Живицький - голова Сумської ОДА, пославшись на заступника міського голови Миколу Войтенка.

Доповнюється.

Дитсадок "Світлячок" у Сумах планують відкрити до 16 лютогоСуспільне Суми

Дитсадок "Світлячок" у Сумах планують відкрити до 16 лютогоСуспільне Суми

Що відомо

  • Попередній раз садочок планували відкрити 20 грудня.
  • Тендер на будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні провели у вересні 2019 року.
  • Садочок почали будувати у травні 2020 року. Роботи обіцяли завершити у серпні 2021 року. Спочатку планували відкрити у листопаді. Тоді комісія з доступності виявила відхилення, через які довелось ремонтні роботи продовжити.
  • Всього в будівництво садка мали вкласти понад 12 мільйонів гривень.
  • В електронній черзі до садочка на початок листопада перебувало 300 людей. Заклад розрахований на 160 дітей.
  • До садочка зробили дорогу, на яку витратили 4,6 млн грн з державного дорожнього фонду, які передбачались на проспект Лушпи.
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