Новий дитячий садок "Світлячок" у 12 мікрорайоні планують відкрити до 16 лютого. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Дмитро Живицький - голова Сумської ОДА, пославшись на заступника міського голови Миколу Войтенка.

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