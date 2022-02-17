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Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютого
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Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютого

Діана Крахматова Юлія Марковська
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Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютого Суспільне Суми

У Сумській облдержадміністрації назвали нову дату відкриття дитячого садка "Світлячок", що у 12-му мікрорайоні. Це – 21 лютого.

Дочці Олени Мельник, Ксенії трохи менше двох з половиною років. Найближчим часом жінка планує віддати доньку до садочка. Поруч з домом, де мешкає родина – два дошкільних навчальних заклади. Один з них "Світлячок". Однак, з нього Олені ще не зателефонували.

Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютогоСуспільне Суми

Те, що в понеділок, 21 лютого, у навчальний заклад мають прийти перші вихованці розповіла Суспільному завідувачка садка Оксана Логвиненко. Всього має бути 8 груп: групи раннього віку, дві групи молодшого віку, середню групу. На старшу групу виявила бажання тільки одна дитина, тому таку групу не сформували.

Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютогоСуспільне Суми

Дату відкриття садка переносили кілька разів. Приймати дітей спочатку збиралися у листопаді 2021 року, потім – в грудні 2021-го. Після того, як обласна комісія з доступності виявила порушення, через які довелось ремонтні роботи продовжити, дату ще раз переносили – на першу половину лютого.

Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютогоСуспільне Суми

За словами заступника голови Сумської облдержадміністрації Олега Клименчукова, в садочку була низка порушень, виявлена ще наприкінці 2021-го року, у грудні. Відповідного листа з ОДА направили на мерію. "Наразі майже більшість зауважень виправлено, а ті, що не виправлені стосуються інклюзії, це, наприклад, тактильна плитка. За сприятливих погодних умов нас запевняють, що воно буде дороблено", – розповів Суспільному Олег Клименчуков.

Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютогоСуспільне Суми

За словами заступника Сумського міського голови Миколи Войтенка, біля садочка побудували дорогу, тротуар та стоянку для автомобілів.

Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютогоСуспільне Суми

Заклад розрахований на 160 дітей, будували його близько двох років за кошти платників податків – це понад 100 мільйонів гривень.

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