Садок "Світлячок" відкриють у Сумах 21 лютого

У Сумській облдержадміністрації назвали нову дату відкриття дитячого садка "Світлячок", що у 12-му мікрорайоні. Це – 21 лютого.

Дочці Олени Мельник, Ксенії трохи менше двох з половиною років. Найближчим часом жінка планує віддати доньку до садочка. Поруч з домом, де мешкає родина – два дошкільних навчальних заклади. Один з них "Світлячок". Однак, з нього Олені ще не зателефонували.

Суспільне Суми

Те, що в понеділок, 21 лютого, у навчальний заклад мають прийти перші вихованці розповіла Суспільному завідувачка садка Оксана Логвиненко. Всього має бути 8 груп: групи раннього віку, дві групи молодшого віку, середню групу. На старшу групу виявила бажання тільки одна дитина, тому таку групу не сформували.

Суспільне Суми

Дату відкриття садка переносили кілька разів. Приймати дітей спочатку збиралися у листопаді 2021 року, потім – в грудні 2021-го. Після того, як обласна комісія з доступності виявила порушення, через які довелось ремонтні роботи продовжити, дату ще раз переносили – на першу половину лютого.

Суспільне Суми

За словами заступника голови Сумської облдержадміністрації Олега Клименчукова, в садочку була низка порушень, виявлена ще наприкінці 2021-го року, у грудні. Відповідного листа з ОДА направили на мерію. "Наразі майже більшість зауважень виправлено, а ті, що не виправлені стосуються інклюзії, це, наприклад, тактильна плитка. За сприятливих погодних умов нас запевняють, що воно буде дороблено", – розповів Суспільному Олег Клименчуков.

Суспільне Суми

За словами заступника Сумського міського голови Миколи Войтенка, біля садочка побудували дорогу, тротуар та стоянку для автомобілів.

Суспільне Суми

Заклад розрахований на 160 дітей, будували його близько двох років за кошти платників податків – це понад 100 мільйонів гривень.

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