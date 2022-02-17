В “Дії” через кібератаки чергують 24/7 — Федоров

Команда “Дії” через кібератаки чергує у цілодобовому режимі. Про це Суспільному повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, після кібератаки 15 лютого ніч із 16 на 17 лютого минула спокійно.

“Вже на другу ніч все спокійно. Але ми готові, у нас команда там чергує 24/7 для того, щоб моніторити все, що може відбуватися, але зараз все спокійно”, — розповів міністр.

За його словами, зазвичай ці атаки відбуваються несподівано.

“Для того, щоб не готові були організації реагувати. Дуже часто вночі відбувається — о другій, о третій годині ночі. Є певні інструменти превентивні, які задіяні для того, щоб виявити зараження мережі або шкідливе програмне забезпечення”, — сказав Федоров.

За його словами, користувачі “Дії” не постраждали внаслідок ані нинішніх атак, ані попередніх, що сталися у січні.

“Ось була безпрецедентна кібератака. За січень лютий — це сотня атак були в нашій країні. Просто публічно всі знають дві атаки. Були готові, “Дія” працювала стабільно. Взагалі не було там жодних якихось ситуацій, де якось користувачі постраждали”, — розповів Федоров.

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Все, зазначив міністр, стабільно працювало.

“Ми відбили ці атаки і продовжуємо працювати над тим, щоб стабільність завжди була”, — пояснив Михайло Федоров.

Що відомо

У вівторок, 15 лютого, виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив відповідальний за платформу радіо член правління НСТУ Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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