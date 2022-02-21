Херсонські спортсмени перемогли на зимовому чемпіонаті з легкоатлетичних метань

На зимовому чемпіонаті з легкоатлетичних метань серед дорослих, юніорів та юнаків перемогли троє херсонських спортсменів: Валерія Дейкун, Денис Шатов та Нікіта Кондаков.

Про це йдеться на сторінці Херсонського фахового спортивного коледжу у Facebook.

Валерія Дейкун виборола золото в секторі для метань диску U23 з результатом 47,62 метра. Спорстменка – випускниця Херсонського фахового спортивного коледжу, нині навчається у школі вищої спортивної майстерності та у Херсонському державному університеті.

Фото: Херсонський фаховий спортивний коледж

У змаганнях з метання диску U18 срібну нагороду з результатом 46,76 м. виборов студент коледжу Денис Шатов.

Бронзу – Нікіта Кондаков з результатом 41,93 м.

Тренери спортсменів - Олексій Тімолаєв та Тетяна Насонова.

Що відомо:

Зимовий чемпіонат з легкоатлетичних метань серед дорослих, юніорів та юнаків проходив у місті Мукачево з 18-20 лютого 2022 року.

В змаганнях взяли участь 26 команд і 242 спортсмени зі всієї України.

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