Херсонські спортсмени перемогли на зимовому чемпіонаті з легкоатлетичних метань

На зимовому чемпіонаті з легкоатлетичних метань серед дорослих, юніорів та юнаків перемогли троє херсонських спортсменів: Валерія Дейкун, Денис Шатов та Нікіта Кондаков.
Про це йдеться на сторінці Херсонського фахового спортивного коледжу у Facebook.
Валерія Дейкун виборола золото в секторі для метань диску U23 з результатом 47,62 метра. Спорстменка – випускниця Херсонського фахового спортивного коледжу, нині навчається у школі вищої спортивної майстерності та у Херсонському державному університеті.
У змаганнях з метання диску U18 срібну нагороду з результатом 46,76 м. виборов студент коледжу Денис Шатов.
Бронзу – Нікіта Кондаков з результатом 41,93 м.
Тренери спортсменів - Олексій Тімолаєв та Тетяна Насонова.
Що відомо:
- Зимовий чемпіонат з легкоатлетичних метань серед дорослих, юніорів та юнаків проходив у місті Мукачево з 18-20 лютого 2022 року.
- В змаганнях взяли участь 26 команд і 242 спортсмени зі всієї України.
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