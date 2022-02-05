Херсонські спортсмени перемогли на чемпіонаті України з настільного тенісу

На чемпіонаті України з настільного тенісу серед спортсменів з порушеннями слуху U18 херсонські спортсмени вибороли 8 нагород.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Руслан Малашенко.
Чемпіонат проходив у місті Полтава з 1 по 4 лютого. У ньому взяли участь 20 спортсменів з 7 регіонів України.
Херсонщину на чемпіонаті представили п'ятеро тенісистів. Вони завоювали чотири золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.
Катерина Татусь отримала дві золоті та срібну медаль . Ще дві золоті виборола Іванна Бугайчук, Андрій Кобец нагороджений двома бронзовими нагородами, Якім Ісаголієв отримав одну бронзу.
Читайте також:
- Дефлімпіада-2022: У Полтаві визначають склад збірної України з настільного тенісу
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber