Херсонські спортсмени перемогли на чемпіонаті України з настільного тенісу

На чемпіонаті України з настільного тенісу серед спортсменів з порушеннями слуху U18 херсонські спортсмени вибороли 8 нагород.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Руслан Малашенко.

Чемпіонат проходив у місті Полтава з 1 по 4 лютого. У ньому взяли участь 20 спортсменів з 7 регіонів України.

Фото: Руслана Малашенко/Facebook

Херсонщину на чемпіонаті представили п'ятеро тенісистів. Вони завоювали чотири золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.

Фото: Руслана Малашенко/Facebook

Катерина Татусь отримала дві золоті та срібну медаль . Ще дві золоті виборола Іванна Бугайчук, Андрій Кобец нагороджений двома бронзовими нагородами, Якім Ісаголієв отримав одну бронзу.

Фото: Руслана Малашенко/Facebook

Читайте також:

Дефлімпіада-2022: У Полтаві визначають склад збірної України з настільного тенісу

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber