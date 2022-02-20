Херсонські футболісти здобули третє місце в турнірі серед юніорів

В турнірі з футболу серед дітей 2015 року народження команда Херсонської комплексної юнацької спортивної школи "ОСВІТА" зайняли третє місце.

Як розказав Суспільному тренер дитячої футбольної команди Андрій Руденко, турнір проходив у місті Чорноморськ Одеської області.

"В турнірі взяли участь шість команд. В основному це були команди з Одеси. Серед учасників з інших міст, була тільки наша команда", - говорить Андрій Руденко.

Фото: КДЮСШ "ОСВІТА"/Facebook

За словами тренера, ці спорсмени взяли участь у турнірі вперше.

"Я радий, що ми змогли отримати хоч і невелику, а все ж таки перемогу. І тепер ми готуємось до наступного змагання, яке відбудеться у травні в Болгарії ", - каже тренер дитячої футбольної команди Андрій Руденко.

Фото: КДЮСШ "ОСВІТА"/Facebook

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