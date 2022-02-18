Херсонський спортсмен переміг на чемпіонаті Європи з таїландського боксу

На чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муей Тай херсонець Віталій Штабов виборов срібну медаль.
Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.
Фото: Херсонська міська рада/Facebook
Спортсмен провів 4 бої. Віталій Штабов – вихованець херсонської ДЮСШ “УКРАЇНА”.
Його тренер Віталій Мойсеєнко.
Що відомо:
- Чемпіонат Європи з таїландського боксу Муей Тай триває з 12 до 22 лютого у Стамбулі (Туреччина).
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