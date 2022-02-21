На Хмельниччині під колесами авто загинув чоловік

На Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 62-річний чоловік. Про це розповіла речниця головного управління нацполіції Хмельницької області Інна Глега.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася 18 лютого близько 19 години поблизу села Требухівці Летичівської тергромади. 61-річний житель Одеської області, керуючи вантажівкою "МАN", допустив наїзд на 62-річного жителя села Греченці, який перетинав дорогу в невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці від отриманих травм.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події", - каже Інна Глега.

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