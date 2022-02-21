На Хмельниччині засудили 38-річного винуватця автопригоди, який керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, спричинив смертельну ДТП. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

"Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду винуватцю ДТП призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 7 років", - йдеться у повідомлені.

Додають, наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

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