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Був п'яним за кермом: на Хмельниччині засудили винуватця смертельної ДТП - прокуратура
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Був п'яним за кермом: на Хмельниччині засудили винуватця смертельної ДТП - прокуратура

Владислав Васильчук
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Був п'яним за кермом: на Хмельниччині засудили винуватця смертельної ДТП - прокуратура Фото: прокуратура

На Хмельниччині засудили 38-річного винуватця автопригоди, який керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, спричинив смертельну ДТП. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

"Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду винуватцю ДТП призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 7 років", - йдеться у повідомлені.

Додають, наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Що відомо

  • Дорожньо-транспортна пригода сталась у вересні минулого року в с. Привороття Друге Кам’янець-Подільського району.
  • Нетверезий чоловік, який був позбавлений права керувати транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сісти за кермо свого технічно несправного автомобіля.
  • Перевищивши швидкість та не впоравшись з керуванням, він заїхав у водойму, а пасажир, який знаходився на задньому сидінні, не зміг вибратись і потонув.
  • Ще одного пасажира та водія врятували рибалки.
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