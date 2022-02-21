На Хмельниччині засудили 38-річного винуватця автопригоди, який керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, спричинив смертельну ДТП. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.
"Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду винуватцю ДТП призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 7 років", - йдеться у повідомлені.
Додають, наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.
Що відомо
- Дорожньо-транспортна пригода сталась у вересні минулого року в с. Привороття Друге Кам’янець-Подільського району.
- Нетверезий чоловік, який був позбавлений права керувати транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сісти за кермо свого технічно несправного автомобіля.
- Перевищивши швидкість та не впоравшись з керуванням, він заїхав у водойму, а пасажир, який знаходився на задньому сидінні, не зміг вибратись і потонув.
- Ще одного пасажира та водія врятували рибалки.