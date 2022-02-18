У Хмельницькому правоохоронці провели навчання у рамках спецоперації "Фортеця". За легендою операції, поліцейські відпрацювали алгоритм дій у разі нападу на управління поліції.

Про це Суспільному повідомила начальниця сектору комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, у рамках навчань особовий склад управління та спецпідрозділів поліції був піднятий по тривозі. До навчань також залучалися представники суміжних екстрених служб — медики, рятувальники, нацгвардійці.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області У Хмельницькому провели навчання у рамках спецоперації "Фортеця"

"Такі навчання ми проводимо щоквартально, і завжди намагаємось їх зробити максимально наближеними до реальних, щоб до автоматизму відпрацювати злагодженість дій працівників поліції у випадку надзвичайної ситуації. Попереднього разу такий захід ми проводили у минулому році поблизу міської лікарні", — коментує начальник ГУНП в Хмельницькій області Руслан Герасимчук.

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