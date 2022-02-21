Міністри закордонних справ ЄС додали ще 5 людей у список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів у Держдуму РФ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив голова європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

“Міністри закордонних справ ЄС схвалили заморожування активів і заборону на видачу віз ще 5 особам через підрив територіальної цілісності України. Ці п’ятеро обиралися або сприяли голосуванням у Держдумі Росії в Криму ще в 2021 році”, — написав Йозвяк у Twitter.

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