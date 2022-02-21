968 щеплень від COVID-19 зробили за добу на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області медпрацівники зробили 968 щеплень від COVID-19. Про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 203 жителі області отримали перше щеплення, 429 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 928555 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 444580 жителів області, бустерною дозою – 12491 людина, а додатковою дозою вакцини – 426 жителів Хмельниччини.

Що відомо