У лікарні на Хмельниччині тестують кисневу станцію

В тестовому режимі запрацювала киснева станція у Славутській міській лікарні на Хмельниччині. Про це розповів директор закладу Леонід Радзивілюк. За його словами, станція виробляє кисень з повітря, має два компресори різної потужності, їх можна залучати залежно від того, скільки потребуватиме лікарня кисню. Як каже Леонід Радзивілюк, така станція зможе працювати на три відділення.

Киснева станція розташована на території Славутської міської лікарні, у спеціальному контейнері. Обладнання почали встановлювати ще в кінці 2021 року, розповідає директор закладу Леонід Радзивілюк: "Впродовж січня все налаштовували. Власники підприємства, які поставляли, зробили все, і 2 числа був технічний пуск".

Леонід Радзивілюк говорить: станція дає необхідний тиск та частоту кисню, який потрібен для апаратів ШВЛ у відділеннях. Зараз станція запрацювала в тестовому режимі – раз в два дні, по кілька годин. Додає: "Ми тестували 4 підряд апарати, одночасно працюють, вони не відчувають різниці між балонами, або кріоциліндрами і роботою кисневої станції". Та додає: киснева станція зможе працювати на три відділення.

Станція виробляє кисень з повітря. Має 2 компресори, які можна вмикати окремо, залежно від того, скільки кисню потребує лікарня, розповідає Славутський міський голова Василь Сидор. "Дає можливість суттєво зменшити використання електроенергії, бо там 2 компресори стоїть, їх можна використовувати таким чином, залежно від потреби. Не давати там 500 літрів, а давати 100 чи 200", - каже міський голова.

Зараз кисень у лікарні отримують з трьох джерел, розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Ціж. Це балони, кріоциліндри та кисень, коли тестують станцію. За словами Михайла Ціжа, його вистачає. В жовтні минулого року, під час хвилі коронавірусу, з постачанням кисню були перебої.

"В нас не було такої ситуації, щоб в нас закінчувався у пацієнтів кисень. Але було таке, коли машина підвозила нові балони, коли практично останній балон уже закінчувався. Стосовно рідкого кисню: замерзало, воно покривалося льодом, теплообмінники не могли добре нагрівати цей кисень. І тиск міг в системі знижуватися. Все-таки, це буде основне постачання киснем і, крім того, ми будемо мати резервне, якщо щось станеться з кисневою станцією", - каже Михайло Ціж.

Коштувала станція 3 мільйони гривень, розповідає Славутський міський голова Василь Сидор: "Виділено було 2 мільйони з обласного бюджету, і мільйон - з міського бюджету. І нам допомогли підприємства".

Ще 15 кисневих станцій планують закупити для лікарень області, розповідає директор департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. За його словами, отримають їх медзаклади, які надають допомоги хворими на ковід: "Це Кам’янець-Подільська районна лікарня, Слобідка-Кульчієвецька – раз, Волочиськ, Білогір`я, Теофіполь, Хмельницька міська лікарня, Хмельницький міський перинатальний центр, Хмельницька районна лікарня, Деражнянська лікарня, Летичівська лікарня, Старокостянтинів". Та додає: другу кисневу станцію отримає також Славутська лікарня.

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