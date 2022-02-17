Препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19 отримали на Хмельниччині

Сьогодні, 17 лютого, у обласному департаменті охорони здоров’я закінчують розподіл між лікарнями препарату "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19 на початковій стадії. Таблетований препарат у кількості 1536 флаконів Хмельниччина отримала цього тижня. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров’я Хмельницької області Олександр Завроцький. За його словами, видаватимуть препарат сімейні лікарі у центрах первинної меддопомоги відзавтра. Хворі його отримуватимуть безкоштовно.

"Препарат зберігається в звичайних умовах, до 25 градусів. От термометр показує фіксовану температуру 15 градусів Цельсія". Так розповідає про умови зберігання і температурний режим, необхідні для нового препарату, завідувачка складу №1 обласної бази спецмедпостачання Наталя Лепетун. За її словами, ліки виробництва США випускаються в капсулах: "Препарат "Молнупіравір" отримали 15 лютого, капсули номером 40 в упаковці, 1536 получили ми упаковок цього препарату. Він буде розподілений Хмельницьким департаментом охорони здоров’я на всю область, на вимогу закладів, які обслуговують пацієнтів з ковідом".

Директор департаменту охорони здоров’я Хмельницької області Олександр Завроцький каже: "Молнупіравір" - це препарат, який призначений для лікування хворих на ковід на початковій стадії захворювання, у перших п’ять днів.

"Один флакон іде на курс лікування на 5 днів, дозування - 200 міліграм, він приймається по 400 міліграм двічі на день. Розподіл буде зроблений на центри ПМСД, які надають допомогу хворим на COVID-19. Розподілено буде відповідно чисельності населення, які обслуговують ті чи інші центри первинної медичної допомоги", - каже Олександр Завроцький.

За його словами, розподіл отриманих ліків сьогодні буде завершено, і, згідно наказу департаменту охорони здоров’я, із завтрашнього дня його отримуватимуть амбулаторії: "Буде врахована організація вакцинації цим центром ПМСД . Поясню, чому. Тому що там, де люди вакциновані, там ми бачимо нижчий рівень захворюваності на COVID-19. І навпаки: там, де центри ПМС недопрацювали, там, де високий рівень захворюваності, там, звичайно, і більше хворих."

За словами директорки комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної меддопомоги №2" Людмили Головко, яким саме пацієнтам призначатимуть препарат "Молнупіравір", в амбулаторіях ще не знають, через те, що поки не мають самого препарату в наявності.

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