Лікарня на Хмельниччині отримала кисневу станцію

Волочиська багатопрофільна лікарня отримала автономну кисневу закуплену для потреб лікувальних закладів Хмельниччини Міністерством охорони здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомлені, це перша з 15 станцій, які має отримати область.

"У лікарні наразі розгорнуто 100 ліжок для надання стаціонарної допомоги хворим на COVID-19, і понад половину з них зайняті хворими. Нова станція "OxyFresh" дозволить забезпечити потребу відділення у кисні та знизити залежність від поставок його із заводів-виробників", - повідомили в ОДА.

Додають, киснева станція, яку доставили у Волочиськ, контейнерного типу, тому для її встановлення в закладі має бути облаштований лише бетонний майданчик.

"Це генератор, який вироблятиме 94% кисень з повітря, і це дуже важливо, особливо під час пандемії. Потужність її 500 літрів кисню на 1 хвилину. Тобто вона може одночасно забезпечити потребу у кисневій підтримці понад 50 хворих", - йдеться у повідомлені.

За інформацією Хмельницької обласної державної адміністрації, уже найближчим часом станція буде змонтована, підключена до електроживлення та до системи централізованого постачання кисню лікарні.

Як раніше Суспільному розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький, одна киснева станція, яку закупило міністерство, коштує близько 3,5 мільйона гривень. Також держава додаткова виділила по 800 тисяч гривень для проведення робіт, щоб успішно запустити кисневу станцію у роботу.

Що відомо

Ще 15 закладів охорони здоров'я Хмельниччини отримають станцій автономної генерації кисню. Станції вже закуплені. Орієнтовно вони будуть доставлені на Хмельниччину в кінці лютого або на початку березня.

У лікарні на Хмельниччині тестують кисневу станцію

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