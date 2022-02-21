Стало відомо, скільки дітей на Буковині позапланового щепили від поліомієліту

У Чернівецькій області завершився перший етап кампанії щеплення дітей проти поліомієліту. Вакцинували понад дві тисячі дітей від 6 місяців до 6 років. Це майже третина від загальної кількості дітей, які не мали необхідної кількості доз щеплення.

Про це повідомили на сайті обласної держадміністрації.

За три тижні кампанії від поліомієліту щепили:

1 119 дітей першою дозою (це 25% від загальної кількості нещеплених дітей)

935 дітей другою дозою (це 33% від загальної кількості нещеплених дітей).

Під час першого етапу дітей щеплюють інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ). Вона містить три різні види поліомієлітного вірусу (І, ІІ та ІІІ типу). Вакцина в ін'єкціях і складається з двох доз з первою у місяць.

У Магальській амбулаторії та у Сокирянському ПМСД вакцинували усіх дітей, які не отримали вчасно щеплення. Також високий показник щеплення у Чернівецькій поліклініці №3 та Боянській амбулаторії.

Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.

Під час другого етапу дітей щеплюватимуть оральною поліовакциною (ОПВ) — вона у формі крапель. Нею вакцинуватимуть дітей, які мають перші дві дози. Ця вакцина також складається з двох доз з перервою у місяць.

Відтак дітей, які мають чотири дози, щеплюватимуть двома додатковими дозами оральної вакцини. "Тому що оральна вакцина, яку завжди закуповує Україна, — проти вірусів І та ІІІ типу. А треба ще закупити вакцину проти вірусу ІІ типу", — пояснювала Суспільному заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук.

Джерело: bukoda.gov.ua Відсоток щеплення від річного плану по Україні

Торік в Україні проти поліомієліту щепили 80% дітей. Такого рівня недостатньо для формування колективного імунітету, інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України. В області за минулий рік від поліомієліту у різних вікових групах щепили від 70 до 80%.

Що відомо

1 лютого на Буковині дітей почали позапланово вакцинувати від поліомієліту. Усього на першому етапі заплановано щепити 7364 дітей. Наразі вакцинували 28% від плану. Позапланову вакцинацію проводитимуть у два етапи. Опісля — вводитимуть додаткові дози.

Поліомієліт — інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Передається від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти можуть невакциновані діти та дорослі. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Під час хвороби уражується центральна нервова система, виникають паралічі. Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але можна запобігти шляхом вакцинації.

Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але можна запобігти шляхом вакцинації. 24 січня цього року лабораторія ВООЗ підтвердила поліомієліт у дворічного хлопчика із Закарпаття. Місяць тому у дитини виникли ознаки неврологічного синдрому, який вражає кінцівки. Хлопчик не щеплений через відмову батьків. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.

Торік у жовтні на Рівненщині паралізувало півторарічну дитину, через 60 днів у неї підтвердили поліомієліт. Окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер. Вони не захворіли, але були носіями. Батьки не робили дітям щеплення через релігійні переконання. Головний санлікар Рівненщини їздив у село, де зареєстрували спалах поліомієліту, агітувати за вакцинацію.

До минулого року останній випадок поліомієліту в Україні фіксували у 2015 році на Закарпатті.

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