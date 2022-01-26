На Буковині дітей позапланово вакцинуватимуть від поліомієліту. Що про це відомо

З 1 лютого на Буковині розпочнеться кампанія зі щеплення дітей до шести років від поліомієліту. Вакцинуватимуть тих, хто не має жодного чи не усі щеплення відповідно до календаря. Також згодом дітям капатимуть додаткові дози.

Про це у коментарі Суспільному Буковина сказала заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук.

Вакцинацію проводитимуть в декілька етапів.

Що передбачає перший етап

Під час першого етапу щеплюватимуть дітей до шести років, які не мають жодної дози вакцини. Цим дітям зроблять інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Вона містить три різні види поліомієлітного вірусу (І, ІІ та ІІІ типу). Вакцина в ін'єкціях і складається з двох доз з первою у місяць.

Яким буде другий етап

Під час другого етапу щеплюватимуть оральною поліовакциною (ОПВ) — вона у формі крапель. Нею щеплюватимуть дітей, які мають перші дві дози. Ця вакцина також складається з двох доз з перервою у місяць.

"За ці два етапи ми повинні досягти, щоб діти до шести років були щеплені чотири рази", — каже Поліщук.

Вводитимуть додаткові дози

Усіх дітей, які мають чотири дози, щеплюватимуть двома додатковими дозами оральної вакцини. Тому що оральна вакцина, яку завжди закуповує Україна, — проти вірусів І та ІІІ типу. А треба ще закупити вакцину проти вірусу ІІ типу.

Скільки наразі дітей вакциновано

За словами Поліщук, в області за минулий рік від поліомієліту у різних вікових групах щеплено від 70 до 80%. Ще приблизно 20% з різних причин не отримують щеплення вчасно: батьки бояться, тимчасово або постійно відмовляються.

"Якщо вакцинувати цих дітей, по-перше, вони будуть у безпеці, по-друге, таким чином ми досягнемо того, що вірус перестає розповсюджуватись", — каже Поліщук.

Якщо частина батьків надалі відмовляться

"Якщо батьки не згодяться, вони наражатимуть свою дитину на ризики захворіти на паралітичний поліомієліт, як це є у Рівненській та Закарпатській областях", — каже Поліщук.

Коли потрібно планово щеплювати дітей

Відповідно до Національного календаря, дитина, віком до шести років повинна бути щеплена чотири рази. Загалом дітей щеплюють від поліо 6 разів:

у 2 та 4 місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін’єкції);

у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Чи вистачає в області вакцин

Є приблизно п'ять тисяч доз інактивованої вакцини (в ін'єкціях) і приблизно 10 тисяч доз в краплях.

"Це не зовсім відповідає кількості, нам вакциною в ін'єкціях треба раз чи двічі щепити понад 7 тисяч дітей. Але наразі ми чекаємо від міністерства наказу про отримання додаткової кількості доз, щоб нам вистачило на планову та позапланову ін'єкцію. Водночас на найближчий місяць вакцин достатньо", — розповіла Поліщук.

Де отримати щеплення

Отримати щеплення можна у сімейного лікаря. Воно безплатне. "Ті, у кого немає жодної дози інактивованою вакциною, можуть йти щеплюватись вже. Оральною вакциною можна щеплюватись планово, про позапланові щеплення ми будемо повідомляти", — каже Поліщук.

Що відомо

Поліомієліт — інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Передається від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти можуть невакциновані діти та дорослі. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Під час хвороби уражується центральна нервова система, виникають паралічі. Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але можна запобігти шляхом вакцинації.

Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але можна запобігти шляхом вакцинації. 24 січня цього року лабораторія ВООЗ підтвердила поліомієліт у дворічного хлопчика із Закарпаття. Місяць тому у дитини виникли ознаки неврологічного синдрому, який вражає кінцівки. Хлопчик не щеплений через відмову батьків. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.

Торік у жовтні на Рівненщині паралізувало півторарічну дитину, через 60 днів у неї підтвердили поліомієліт. Окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер. Вони не захворіли, але були носіями. Батьки не робили дітям щеплення через релігійні переконання. Головний санлікар Рівненщини їздив у село, де зареєстрували спалах поліомієліту, агітувати за вакцинацію.

До минулого року останній випадок поліомієліту в Україні фіксували у 2015 році на Закарпатті.

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