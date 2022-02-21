Як у квітні: синоптики прогнозують на Черкащині до 10º тепла

22 лютого на Черкащині синоптики прогнозують погоду, що притаманна квітню, розповів Суспільному начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

"21 та 22 лютого погода на Черкащині – це «спроба» погодних подій квітня. Температура вночі очікується 0-5º тепла, вдень 5-10º тепла", – розповів Віталій Постригань.

За словами синоптика, цьогорічна зима завершилася і увійшла в трійку найкоротших зим після 2015-2016 і 2020-2021.

"Також ця зима друга з найтепліших (на 2,5°) зим після 2001-2002 року за останні 30 років. Розпочалася зима 21 грудня 2021, із запізненням на три тижні із різкого (11º) зниження температури повітря та зразу зі сніговим покривом висотою 6 см. Закінчилася 6 лютого 2022 року (норма 2 березня). Таким чином її тривалість 47 днів майже вдвічі менше звичайної.", – повідомив Віталій Постригань.

За його словами, на поточному тижні (21-27 лютого) циклони відступлять, а температурний фон продовжуватиме перевищувати норму на 6–7º.

Із середи, 23 лютого, за словами синоптика, і до кінця календарної зими атмосфера перебуватиме в спокійному стані метеорологічної весни. Температура вдень очікується не вище 4-6º тепла, вночі 2-4º морозу. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Що відомо

21 лютого 2002 року денна температура підвищилася до +10,9º та стала добовим рекордом.

21 лютого 1985 року були суворі морози, стовпчики термометрів опустилися до 29º нижче нуля.

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