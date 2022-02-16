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У черкаському дворі розквітли червонокнижні підсніжники
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У черкаському дворі розквітли червонокнижні підсніжники

Марина Денисенко Тетяна Недбайло
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У черкаському дворі розквітли червонокнижні підсніжники Суспільне Черкаси

У Черкасах біля будинку розквітли підсніжники. Перші паростки з'явилися два тижні тому, розповіла Суспільному містянка Анна Дідошик.

Підсніжники виросли на подвір’ї черкаського будинку по вулиці Надпільна.

У Черкасах розквітли підсніжникиКолаж Суспільне Черкаси

Первоцвіти на подвір'ї черкаського будинку

Клумба з первоцвітами розташована перед будинком та прикидана опалим листям.

У Черкасах розквітли підсніжникиСуспільне Черкаси

Підсніжники квітнуть посеред осіннього листя

"Це незвичайна краса. І зима цього року гарна. І такі квіточки", – сказала черкащанка Анна Дідошик.

Вона розповіла, що милується квітами, коли прогулюється зі своїм песиком Жужою. Ці провісники весни, за її словами, відволікають від тривожних думок.

У Черкасах розквітли підсніжникиСуспільне Черкаси

Черкащанка Анна милується квітами, коли прогулюється зі своїм песиком

"Обставини не дуже сприятливі зараз, але ми не падаємо духом. Ми тримаємося, все буде добре, а тим паче, що такі квіти. Така краса", – прокоментувала жінка.

Первоцвіти привезла з лісу мешканка будинку. Вони прижилися і відтоді радують перехожих, розповів черкасець Володимир Лісовий.

У Черкасах розквітли підсніжникиСуспільне Черкаси

Черкасець Володимир Лісовий

"Звичайно, подобається. Це ж пробудження природи. У людини поліпшується настрій, коли вона отаке бачить. Мені дуже приємно. Але якби не було загороджено, то квіти повиривали б", – сказав чоловік.

За словами еколога Олександра Спрягайла, ці червонокнижні рослини варто берегти.

"Усі види підсніжників, які є в нас в Україні (а їх у нас три), занесені до Червоної книги України. Вони є рідкісними та перебувають під охороною держави", – прокоментував еколог.

У Черкасах розквітли підсніжникиСуспільне Черкаси

Еколог Олександр Спрягайло

Топтати їх, сказав Олександр Спрягайло, також є порушенням закону.

Він пояснив: протягом останніх тижнів погода була теплою, тож первоцвіти й прокинулися. У місті для них були сприятливі умови: підвищена температура і безвітряна погода.

"У рослин свій календар. І вони орієнтуються на тепло. Запускаються процеси росту й розвитку. Тому вони абсолютно точно відреагували на те, що відбувається надворі", – пояснив еколог.

Але надалі, сказав Олександр Спрягайло, лишати підсніжники краще у звичній для них екосистемі: лісі чи ярах.

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