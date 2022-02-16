У Черкасах біля будинку розквітли підсніжники. Перші паростки з'явилися два тижні тому, розповіла Суспільному містянка Анна Дідошик.

Підсніжники виросли на подвір’ї черкаського будинку по вулиці Надпільна.

Колаж Суспільне Черкаси Первоцвіти на подвір'ї черкаського будинку

Клумба з первоцвітами розташована перед будинком та прикидана опалим листям.

Суспільне Черкаси Підсніжники квітнуть посеред осіннього листя

"Це незвичайна краса. І зима цього року гарна. І такі квіточки", – сказала черкащанка Анна Дідошик.

Вона розповіла, що милується квітами, коли прогулюється зі своїм песиком Жужою. Ці провісники весни, за її словами, відволікають від тривожних думок.

Суспільне Черкаси Черкащанка Анна милується квітами, коли прогулюється зі своїм песиком

"Обставини не дуже сприятливі зараз, але ми не падаємо духом. Ми тримаємося, все буде добре, а тим паче, що такі квіти. Така краса", – прокоментувала жінка.

Первоцвіти привезла з лісу мешканка будинку. Вони прижилися і відтоді радують перехожих, розповів черкасець Володимир Лісовий.

Суспільне Черкаси Черкасець Володимир Лісовий

"Звичайно, подобається. Це ж пробудження природи. У людини поліпшується настрій, коли вона отаке бачить. Мені дуже приємно. Але якби не було загороджено, то квіти повиривали б", – сказав чоловік.

За словами еколога Олександра Спрягайла, ці червонокнижні рослини варто берегти.

"Усі види підсніжників, які є в нас в Україні (а їх у нас три), занесені до Червоної книги України. Вони є рідкісними та перебувають під охороною держави", – прокоментував еколог.

Суспільне Черкаси Еколог Олександр Спрягайло

Топтати їх, сказав Олександр Спрягайло, також є порушенням закону.

Він пояснив: протягом останніх тижнів погода була теплою, тож первоцвіти й прокинулися. У місті для них були сприятливі умови: підвищена температура і безвітряна погода.

"У рослин свій календар. І вони орієнтуються на тепло. Запускаються процеси росту й розвитку. Тому вони абсолютно точно відреагували на те, що відбувається надворі", – пояснив еколог.

Але надалі, сказав Олександр Спрягайло, лишати підсніжники краще у звичній для них екосистемі: лісі чи ярах.

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