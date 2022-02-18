На два тижні раніше: у Черкаському зоопарку прокинулися ведмеді

У Черкаському зоопарку після зимової сплячки прокинулися ведмеді. Через теплу погоду – на два тижні раніше, ніж у 2021 році, розповіла Суспільному завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча.

За словами Лідії Осадчої, до літнього вольєра тварини перейшли раніше через теплу погоду. Для них працівники зоопарку підготували територію, раціон та басейн.

Суспільне Черкаси

Ведмідь Бурмак традиційно вийшов першим, розповіла Лідія Осадча:

"Зазвичай виходить найсміливіший – самець – на розвідку, а потім через 5-10 хвилин – самка Гута".

Цього разу "подружка" Бурмака виходити не поспішала. Та і сам ведмідь невдовзі після пробудження повернувся у зимовий вольєр.

"Після сну вони не такі активні, як у теплу пору", – розповіла Лідія Осадча.

Суспільне Черкаси

Школяр Кирило розповів: любить спостерігати за ведмежими забавками:

"Мені подобається дивитися як вони так граються, перекидаються".

Суспільне Черкаси

За словами зоологині Лідії Осадчої, ведмеді вийшли зі сплячки в хорошій формі. Годують їх сухарями:

"Поки що сухарі. Потім будуть овочі, фрукти, перепелині яйця".

Весну "почули" не лише ведмеді, розповіла завідувачка відділу ссавців. Активізувалися і річкові видри.

Суспільне Черкаси

Як розповів директор зоопарку Євгеній Ван, такому ранньому пробудженню тварин посприяла погода.

Суспільне Черкаси

"Нині у сплячці залишаються бабаки. Скоріше за все, вони прокинуться наприкінці квітня, бо вони довго сплять", – пояснив він.

Після зимівлі тварини дещо схудли, тому на всіх підопічних зоопарку чекає весняно-літній раціон, розповів директор.

Що відомо

За інформацією обласного гідрометцентру, лютий-2022 на Черкащині значно тепліше звичайного. Із 6 лютого намітився перехід середньодобової температури через нуль градусів у бік підвищення.

Сніговий покрив по області зійшов, відтавання ґрунту становить 5-9 см. Малі річки очистилися від криги лише в нижній частині Кременчуцького водосховища спостерігаються її залишки.

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