Крижину з вісьмома рибалками несло течією черкаського Дніпра

Подія сталася 20 лютого на річці Дніпро в Золотоніському районі. Крижину, на якій перебували вісім рибалок, несло течією. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлія Норовкова.

За словами Юлії Норовкової, повідомлення до оперативно-координаційного центру надійшло о 10:14.

"Повідомили, що на Дніпрі, в районі села Жовнино, на крижині на відстані 200 метрів від берега перебуває вісім людей. Вони не можуть самостійно дістатися берега", – сказала речниця.

За її словами, о 12:35 за допомогою надувних човнів місцевих рибалок людей зняли з крижини і доправили до берега.

Фото ГУ ДСНС у Черкаській області Із крижини забрали вісьмох рибалок

"Крижину з вісьмома рибалками несло течією Дніпра. Людей врятували водний патруль поліції, працівники ДСНС та рибалки-промисловики", – поінформувала речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Фото Нацполіції в Черкаській області Рибалок врятували

За словами Юлії Норовкової, медичної допомоги люди не потребували.

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