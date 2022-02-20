За добу COVID-19 діагностували у 635 мешканців Львівщини

На ранок 20 лютого на Львівщині зареєстрували 635 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 337 людей одужали, 13 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1429 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 635 осіб", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 25;

Золочівський район: 49;

Львівський район: 318 (м. Львів – 220);

Самбірський район: 6;

Стрийський район: 76;

Яворівський район: 112;

Червоноградський район: 49.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1270 людей. Ліжкова мережа заповнена на 23,94%. У реанімації перебуває 129 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 41.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 300 671 людини. 233 513 мешканців Львівщини одужали, 6525 – померли.

Що відомо

На ранок 19 лютого на Львівщині зареєстрували 911 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1937 людей одужали, 9 – померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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