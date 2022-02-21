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За добу виявили 443 нових випадків COVID-19 на Волині, двоє людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу виявили 443 нових випадків COVID-19 на Волині, двоє людей померли

Лариса Літвицька
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За добу виявили 443 нових випадків COVID-19 на Волині, двоє людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 443 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє волинян померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 21 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби 53 дитини та троє медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 888 людей. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції зафіксували два у Луцькій територіальній громаді.

За добу методом ПЛР протестували 70 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 230
  • Боратинська ТГ – 3
  • Берестечківська ТГ – 3
  • Горохівська ТГ – 4
  • Ківерцівська ТГ – 15
  • Колківська ТГ – 10
  • Копачівська ТГ – 2
  • Мар’янівська ТГ —   1
  • Олицька ТГ  — 4
  • Підгайцівска ТГ – 43
  • Торчинська ТГ – 4
  • Рожищенська ТГ – 2
  • Володимир-Волинська ТГ – 1
  • Затурцівська ТГ — 7
  • Іваничівська  ТГ — 3
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ —  6
  • Нововолинська ТГ – 22
  • Павлівська ТГ – 4
  • Поромівська ТГ — 1
  • Любешівська ТГ – 2
  • Маневицька ТГ – 10
  • Прилісненська ТГ – 1
  • Любешівська ТГ – 2
  • Маневицька ТГ – 10
  • Прилісненська ТГ – 1

За весь час пандемії в області захворіли 129 758 волинян. 113 581 людей одужали від COVID-19. 2 379 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 336 недужих на коронавірус волинян.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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