За добу виявили 443 нових випадків COVID-19 на Волині, двоє людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 443 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє волинян померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 21 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби 53 дитини та троє медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 888 людей. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції зафіксували два у Луцькій територіальній громаді.

За добу методом ПЛР протестували 70 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 230

Боратинська ТГ – 3

Берестечківська ТГ – 3

Горохівська ТГ – 4

Ківерцівська ТГ – 15

Колківська ТГ – 10

Копачівська ТГ – 2

Мар’янівська ТГ — 1

Олицька ТГ — 4

Підгайцівска ТГ – 43

Торчинська ТГ – 4

Рожищенська ТГ – 2

Володимир-Волинська ТГ – 1

Затурцівська ТГ — 7

Іваничівська ТГ — 3

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 6

Нововолинська ТГ – 22

Павлівська ТГ – 4

Поромівська ТГ — 1

Любешівська ТГ – 2

Маневицька ТГ – 10

Прилісненська ТГ – 1

Любешівська ТГ – 2

Маневицька ТГ – 10

Прилісненська ТГ – 1

За весь час пандемії в області захворіли 129 758 волинян. 113 581 людей одужали від COVID-19. 2 379 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 336 недужих на коронавірус волинян.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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