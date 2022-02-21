За добу виявили 443 нових випадків COVID-19 на Волині, двоє людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 443 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє волинян померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 21 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих цієї доби 53 дитини та троє медпрацівників.
Упродовж доби в області одужали 888 людей. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції зафіксували два у Луцькій територіальній громаді.
За добу методом ПЛР протестували 70 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 230
- Боратинська ТГ – 3
- Берестечківська ТГ – 3
- Горохівська ТГ – 4
- Ківерцівська ТГ – 15
- Колківська ТГ – 10
- Копачівська ТГ – 2
- Мар’янівська ТГ — 1
- Олицька ТГ — 4
- Підгайцівска ТГ – 43
- Торчинська ТГ – 4
- Рожищенська ТГ – 2
- Володимир-Волинська ТГ – 1
- Затурцівська ТГ — 7
- Іваничівська ТГ — 3
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 6
- Нововолинська ТГ – 22
- Павлівська ТГ – 4
- Поромівська ТГ — 1
- Любешівська ТГ – 2
- Маневицька ТГ – 10
- Прилісненська ТГ – 1
- Любешівська ТГ – 2
- Маневицька ТГ – 10
- Прилісненська ТГ – 1
За весь час пандемії в області захворіли 129 758 волинян. 113 581 людей одужали від COVID-19. 2 379 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 336 недужих на коронавірус волинян.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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