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COVID-19 на Волині: виявили 1060 випадків за добу, восьмеро людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: виявили 1060 випадків за добу, восьмеро людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: виявили 1060 випадків за добу, восьмеро людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 1 060 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 115 випадків підтвердили у дітей і 50 – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 12 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 647 людей. Госпіталізували за добу 99 хворих, 961 – лікуються амбулаторно. Восьмеро людей померли: п'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому районі, два випадки в Ковельському район та ще один випадок у Володимир-Волинському районі.

За добу методом ПЛР протестували 1 742 особи. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 222 випадки;
  • Боратинська ТГ – 9 випадків;
  • Берестечківська ТГ — 8 випадків;
  • Городищенська ТГ – 7 випадків;
  • Горохівська ТГ – 25 випадків;
  • Доросинівська ТГ – 3 випадки;
  • Ківерцівська ТГ – 11 випадків;
  • Колківська – 30 випадків;
  • Копачівська ТГ – 2 випадки;
  • Мар’янівська ТГ – 1 випадок;
  • Олицька ТГ – 14 випадків;
  • Підгайцівська ТГ – 38 випадків;
  • Рожищенська ТГ – 13 випадків;
  • Торчинська ТГ – 5 випадків;
  • Цуманська ТГ – 18 випадків;
  • Володимир-Волинська ТГ – 84 випадки;
  • Затурцівська ТГ – 18 випадків;
  • Зимнівська ТГ — 31 випадків;
  • Локачинська ТГ — 16 випадків;
  • Нововолинська ТГ – 72 випадки;
  • Оваднівська ТГ — 5 випадків;
  • Павлівська ТГ – 10 випадків;
  • Устилузька ТГ — 33 випадки;
  • Камінь- Каширська ТГ – 32 випадки;
  • Любешівська ТГ – 27 випадків;
  • Маневицька ТГ – 18 випадків;
  • Прилісненська ТГ – 8 випадків;
  • Сошичненська ТГ – 2 випадки;
  • Голобська ТГ – 15 випадків;
  • Вишнівська ТГ – 3 випадки;
  • Головненська ТГ — 2 випадки;
  • Дубечненська ТГ – 3 випадки;
  • Дубівська ТГ – 18 випадків;
  • Заболотівська ТГ — 1 випадок;
  • Забродівськ а ТГ — 4 випадки;
  • Ковельська ТГ – 136 випадків;
  • Колодяжненська ТГ – 12 випадків;
  • Луківська ТГ — 9 випадків;
  • Люблинецька ТГ – 5 випадків;
  • Любомльська ТГ – 14 випадків;
  • Поворська ТГ — 5 випадків;
  • Ратнівська ТГ – 19 випадків;
  • Рівненська ТГ – 2 випадки;
  • Самарівська ТГ – 5 випадків;
  • Сереховичівська ТГ – 1 випадок;
  • Смідинська ТГ — 1 випадок;
  • Старовижівська ТГ – 5 випадків;
  • Турійська ТГ – 20 випадків;
  • Шацька ТГ — 18 випадків.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 1 492 людини: першою дозою – 494 волинянина та другою дозою – 695 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 260 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 122 699 волинян. 106 022 людини одужали від COVID-19. 2 322 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 471 779 волинян.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи інформували про 1 185 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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