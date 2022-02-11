COVID-19 на Волині: виявили 1060 випадків за добу, восьмеро людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 060 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 115 випадків підтвердили у дітей і 50 – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 12 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 647 людей. Госпіталізували за добу 99 хворих, 961 – лікуються амбулаторно. Восьмеро людей померли: п'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому районі, два випадки в Ковельському район та ще один випадок у Володимир-Волинському районі.
За добу методом ПЛР протестували 1 742 особи. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 222 випадки;
- Боратинська ТГ – 9 випадків;
- Берестечківська ТГ — 8 випадків;
- Городищенська ТГ – 7 випадків;
- Горохівська ТГ – 25 випадків;
- Доросинівська ТГ – 3 випадки;
- Ківерцівська ТГ – 11 випадків;
- Колківська – 30 випадків;
- Копачівська ТГ – 2 випадки;
- Мар’янівська ТГ – 1 випадок;
- Олицька ТГ – 14 випадків;
- Підгайцівська ТГ – 38 випадків;
- Рожищенська ТГ – 13 випадків;
- Торчинська ТГ – 5 випадків;
- Цуманська ТГ – 18 випадків;
- Володимир-Волинська ТГ – 84 випадки;
- Затурцівська ТГ – 18 випадків;
- Зимнівська ТГ — 31 випадків;
- Локачинська ТГ — 16 випадків;
- Нововолинська ТГ – 72 випадки;
- Оваднівська ТГ — 5 випадків;
- Павлівська ТГ – 10 випадків;
- Устилузька ТГ — 33 випадки;
- Камінь- Каширська ТГ – 32 випадки;
- Любешівська ТГ – 27 випадків;
- Маневицька ТГ – 18 випадків;
- Прилісненська ТГ – 8 випадків;
- Сошичненська ТГ – 2 випадки;
- Голобська ТГ – 15 випадків;
- Вишнівська ТГ – 3 випадки;
- Головненська ТГ — 2 випадки;
- Дубечненська ТГ – 3 випадки;
- Дубівська ТГ – 18 випадків;
- Заболотівська ТГ — 1 випадок;
- Забродівськ а ТГ — 4 випадки;
- Ковельська ТГ – 136 випадків;
- Колодяжненська ТГ – 12 випадків;
- Луківська ТГ — 9 випадків;
- Люблинецька ТГ – 5 випадків;
- Любомльська ТГ – 14 випадків;
- Поворська ТГ — 5 випадків;
- Ратнівська ТГ – 19 випадків;
- Рівненська ТГ – 2 випадки;
- Самарівська ТГ – 5 випадків;
- Сереховичівська ТГ – 1 випадок;
- Смідинська ТГ — 1 випадок;
- Старовижівська ТГ – 5 випадків;
- Турійська ТГ – 20 випадків;
- Шацька ТГ — 18 випадків.
Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 1 492 людини: першою дозою – 494 волинянина та другою дозою – 695 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 260 волинян.
За весь час пандемії в області захворіли 122 699 волинян. 106 022 людини одужали від COVID-19. 2 322 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 471 779 волинян.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи інформували про 1 185 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.