COVID-19 на Волині: виявили 1060 випадків за добу, восьмеро людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 060 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 115 випадків підтвердили у дітей і 50 – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 12 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 647 людей. Госпіталізували за добу 99 хворих, 961 – лікуються амбулаторно. Восьмеро людей померли: п'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому районі, два випадки в Ковельському район та ще один випадок у Володимир-Волинському районі.

За добу методом ПЛР протестували 1 742 особи. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 222 випадки;

Боратинська ТГ – 9 випадків;

Берестечківська ТГ — 8 випадків;

Городищенська ТГ – 7 випадків;

Горохівська ТГ – 25 випадків;

Доросинівська ТГ – 3 випадки;

Ківерцівська ТГ – 11 випадків;

Колківська – 30 випадків;

Копачівська ТГ – 2 випадки;

Мар’янівська ТГ – 1 випадок;

Олицька ТГ – 14 випадків;

Підгайцівська ТГ – 38 випадків;

Рожищенська ТГ – 13 випадків;

Торчинська ТГ – 5 випадків;

Цуманська ТГ – 18 випадків;

Володимир-Волинська ТГ – 84 випадки;

Затурцівська ТГ – 18 випадків;

Зимнівська ТГ — 31 випадків;

Локачинська ТГ — 16 випадків;

Нововолинська ТГ – 72 випадки;

Оваднівська ТГ — 5 випадків;

Павлівська ТГ – 10 випадків;

Устилузька ТГ — 33 випадки;

Камінь- Каширська ТГ – 32 випадки;

Любешівська ТГ – 27 випадків;

Маневицька ТГ – 18 випадків;

Прилісненська ТГ – 8 випадків;

Сошичненська ТГ – 2 випадки;

Голобська ТГ – 15 випадків;

Вишнівська ТГ – 3 випадки;

Головненська ТГ — 2 випадки;

Дубечненська ТГ – 3 випадки;

Дубівська ТГ – 18 випадків;

Заболотівська ТГ — 1 випадок;

Забродівськ а ТГ — 4 випадки;

Ковельська ТГ – 136 випадків;

Колодяжненська ТГ – 12 випадків;

Луківська ТГ — 9 випадків;

Люблинецька ТГ – 5 випадків;

Любомльська ТГ – 14 випадків;

Поворська ТГ — 5 випадків;

Ратнівська ТГ – 19 випадків;

Рівненська ТГ – 2 випадки;

Самарівська ТГ – 5 випадків;

Сереховичівська ТГ – 1 випадок;

Смідинська ТГ — 1 випадок;

Старовижівська ТГ – 5 випадків;

Турійська ТГ – 20 випадків;

Шацька ТГ — 18 випадків.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 1 492 людини: першою дозою – 494 волинянина та другою дозою – 695 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 260 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 122 699 волинян. 106 022 людини одужали від COVID-19. 2 322 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 471 779 волинян.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи інформували про 1 185 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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