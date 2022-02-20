За добу виявили 336 нових випадків COVID-19 на Волині

За останню добу на Волині зафіксували 336 нових випадків коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 20 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікується амбулаторно.

Упродовж доби в області одужали 234 людини. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції не зафіксували.

За добу методом ПЛР протестували 118 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 183

Боратинська ТГ – 1

Берестечківська ТГ -2

Городищенська ТГ – 4

Горохівська ТГ – 3

Доросинівська ТГ – 1

Колківська ТГ – 3

Копачівська ТГ – 1

Підгайцівска ТГ – 17

Торчинська ТГ – 1

Рожищенська ТГ – 7

Володимир-Волинська ТГ – 10

Затурцівська ТГ — 2

Іваничівська ТГ — 2

Локачинська ТГ — 3

Нововолинська ТГ – 23

Павлівська ТГ – 1

Поромівська ТГ — 4

Устилузька ТГ — 1

Камінь- Каширська ТГ – 6

Любешівська ТГ – 8

Маневицька ТГ – 7

Прилісненська ТГ -2

Велицька ТГ — 1

Голобська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 40

Колодяжненська ТГ – 2

За весь час пандемії в області захворіли 129 315 волинян. 112 693 людини одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 949 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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