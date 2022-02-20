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За добу виявили 336 нових випадків COVID-19 на Волині
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За добу виявили 336 нових випадків COVID-19 на Волині

Лариса Літвицька
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За добу виявили 336 нових випадків COVID-19 на Волині Фото: Pixabay

За останню добу на Волині зафіксували 336 нових випадків коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 20 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізовано –   22 хворих, 314  – лікується амбулаторно.

Упродовж доби в області одужали 234 людини. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції не зафіксували.

За добу методом ПЛР протестували 118 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 183
  • Боратинська ТГ – 1
  • Берестечківська ТГ -2
  • Городищенська ТГ – 4
  • Горохівська ТГ – 3
  • Доросинівська ТГ – 1
  • Колківська ТГ – 3
  • Копачівська ТГ – 1
  • Підгайцівска ТГ – 17
  • Торчинська ТГ – 1
  • Рожищенська ТГ – 7
  • Володимир-Волинська ТГ – 10
  • Затурцівська ТГ — 2
  • Іваничівська  ТГ — 2
  • Локачинська ТГ —  3
  • Нововолинська ТГ – 23
  • Павлівська ТГ – 1
  • Поромівська ТГ — 4
  • Устилузька  ТГ — 1
  • Камінь- Каширська ТГ – 6
  • Любешівська ТГ – 8
  • Маневицька ТГ – 7
  • Прилісненська ТГ -2
  • Велицька ТГ — 1
  • Голобська ТГ – 1
  • Ковельська ТГ – 40
  • Колодяжненська ТГ – 2

За весь час пандемії в області захворіли 129 315 волинян. 112 693 людини одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 949 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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