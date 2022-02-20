За добу виявили 336 нових випадків COVID-19 на Волині

За останню добу на Волині зафіксували 336 нових випадків коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 20 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікується амбулаторно.
Упродовж доби в області одужали 234 людини. Смертельних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції не зафіксували.
За добу методом ПЛР протестували 118 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 183
- Боратинська ТГ – 1
- Берестечківська ТГ -2
- Городищенська ТГ – 4
- Горохівська ТГ – 3
- Доросинівська ТГ – 1
- Колківська ТГ – 3
- Копачівська ТГ – 1
- Підгайцівска ТГ – 17
- Торчинська ТГ – 1
- Рожищенська ТГ – 7
- Володимир-Волинська ТГ – 10
- Затурцівська ТГ — 2
- Іваничівська ТГ — 2
- Локачинська ТГ — 3
- Нововолинська ТГ – 23
- Павлівська ТГ – 1
- Поромівська ТГ — 4
- Устилузька ТГ — 1
- Камінь- Каширська ТГ – 6
- Любешівська ТГ – 8
- Маневицька ТГ – 7
- Прилісненська ТГ -2
- Велицька ТГ — 1
- Голобська ТГ – 1
- Ковельська ТГ – 40
- Колодяжненська ТГ – 2
За весь час пандемії в області захворіли 129 315 волинян. 112 693 людини одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 949 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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