Волинська область відповідає показникам "помаранчевої" карантинної зони

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
З її слів, в області перевищений коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації. При нормі 50% на сто тисяч населення він становить 52,6%.
Як повідомляють на сайті МОЗ, "Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та попереджає про наближення регіону до "червоної" зони. Щодо обмежень, які діятимуть в регіоні, то вони відповідають тим, які діють і в "жовтій" карантинній зоні:
- забороняється проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури повинна бути менш як 50 % місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.
- обмеження по часу роботи закладів відсутні.
При "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Що відомо
- За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 492 випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла.
- З 30 грудня 2021 року Волинь була у "жовтій" карантинній зоні. До цього в області майже вісім тижнів діяли карантинні обмеження "червоної" епідеміологічної зони.