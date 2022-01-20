Волинська область відповідає показникам "помаранчевої" карантинної зони

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

З її слів, в області перевищений коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації. При нормі 50% на сто тисяч населення він становить 52,6%.

Як повідомляють на сайті МОЗ, "Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та попереджає про наближення регіону до "червоної" зони. Щодо обмежень, які діятимуть в регіоні, то вони відповідають тим, які діють і в "жовтій" карантинній зоні:

забороняється проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури повинна бути менш як 50 % місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

При "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Що відомо