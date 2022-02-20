Обвал у житловому будинку в центрі Львова. Що відомо

У Львові на вулиці Ставропігійська, 5 обвалилася сходовий марш між третім та другим поверхами. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник обласного управління рятувальників Ігор Курус.

За його словами, зараз на місці події працюють рятувальники. Інформації про травмованих немає. А у квартирах є люди.

Суспільне Львів На місці події працюють 18 рятувальників, вони розбирають завали

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що травмованих внаслідок обвалу немає.

"Це є триповерховий будинок, в якому проживає 9 квартир. Це є пам’ятка архітектури. За попередньою інформацією, ніякої шкоди квартирам не завдано. І на щастя, жертв немає", – каже заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали, аби мешканці могли покинути заблоковані квартири.

"Крім того, ми збираємо інформацію, у кого з мешканців будинку є потреба відселення, якщо вони не мають можливості піти до родичів чи до друзів. В разі потреби, ми їм це забезпечимо", – каже Ірина Маруняк.

Причину обвалу встановлюють.

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