На Львівщині міст Мшанець-Стрілки, який був зруйнований повінню у 2008 році, планують повністю відремонтувати до кінця року. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Ремонт цього мосту розпочали у вересні минулого року. З того часу майстри розібрали старий міст, залили опори під новий, змонтували балки, а також встановили залізобетонну накладну плиту. Зараз майстри виконують підготовчі роботи із облаштування тротуарів.

"На виконання робіт з державного дорожнього фонду у 2022 році передбачено 4,8 млн гривень. У цьому році плануємо завершити всі роботи та відкрити для проїзду новозбудований міст", — каже Юрій Бучко.

ЛОДА Ремонтні роботи

Рух цим мостом був перекритий з 2008 року. Тоді його зруйнувала повінь. Після стихійного лиха поруч з ним збудували тимчасовий міст, який слугує основним проїздом і донині. Зараз він перебуває у аварійного стані. Основний міст не ремонтували протягом 13 років.

Що відомо

У листопаді 2021 року дорожники проклали ще понад 10 км на дорозі Мшанець-Стрілки у Самбірському районі та відремонтували мости.

13 липня мешканці 11 сіл на Львівщині відновили акцію протесту з вимогою відремонтувати аварійну ділянку дороги між селами Стрілки та Мшанець. Наступного дня 4 місцевих мешканців оголосили голодування. Тоді дорогу почали ремонтувати. Відновили покриття на ділянці протяжністю 4 км.

16 червня 2020 року в селі Стрілки, Старосамбірського району, на Львівщині, мешканці довколишніх сіл перекрили дорогу. Люди вимагали, аби відремонтували 15 кілометрів дороги. За їхніми словами, дорогу не ремонтували 30 років. Також її зруйнувала повінь у 2008.

Заступник начальника департаменту дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації Микола Одиноцький розповів Суспільному, що для початку ремонту цієї ділянки дороги, потрібно спершу розробити проєктно-коштористну документацію, а після провести закупівлі.

У травні 2020 року мешканці села Галівка, що у Старосамбірському районі, зняли відео, де вони садять картоплю на дорозі. Зробили це, щоб привернути увагу влади до бездоріжжя. Участь у зйомці взяли діти із села Галівка.

Також кліп про аварійну дорогу між селами Мшанець та Стрілки знімали у березні 2019 року.

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