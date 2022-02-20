У Харкові відбудеться Марш жіночої солідарності-2022: особливості

8 березня у Харкові всьоме відбудеться Марш жіночої солідарності. Організаторки планують зробити акцент на вплив російської агресії та війни на жінок та нератифікацію Стамбульської конвенції.

Про це Суспільному розповіла одна з організаторок Маршу Анна Шаригіна.

За її словами, масштабних організаційних відмінностей від минулорічного заходу не планують.

"Ми розуміємо і намагаємось сформулювати актуальний порядок денний, тому ми говоритимемо про те, що важливо для жінок, можливо, багато чого специфічного, в умовах можливого повномасштабного вторгнення Росії. Також цього року на Марші ми артикулюватимемо проблему нератифікації Стамбульської конвенції", — розповіла організаторка.

Захід — на етапі планування, зазначила Шаригіна. Анна сподівається, що міська влада не перешкоджатиме проведенню заходу, як це відбувалося із "Маршем єдності".

"Завжди сподіваюсь на найкраще, на діалог із владою. Проте це не смішно і не круто, що досі мер Харкова не розуміє, що практика українського судочинства, практика українського правового поля полягає в тому, що право на мирне зібрання є базовим правом українського громадянства. Я вважаю, що зараз, навіть в такі важкі часи, жоден суд не піде на те, що заборонити мирне зібрання. Спроби забороняти мирні зібрання — це жалюгідно", — упевнена Шаригіна.

"Ми будемо стежити за ситуацією, будемо гнучкими. Закликатимемо учасниць та учасників дотримуватися правил карантинних обмежень і таке інше", — додала вона.

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