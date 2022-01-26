Через загрозу військового вторгнення до Івано-Франківська з Миколаєва тимчасово переїде Українська академія лідерства. Про це під час онлайн-звернення повідомив міський голова громади Руслан Марцінків.

"Поки є загроза військового вторгнення, ухвалили рішення тимчасово перенести свої потужності в Івано-Франківськ. Це — хороша ініціатива. У цій академії протягом року навчаються діти з усієї України. Сьогодні є п’ять навчальних центрів. Центр із Миколаєва на певний період переїде в Івано-Франківськ. Хоча ми говоримо про те, щоб осередок академії лідерів був обов’язково й у нас", — сказав Марцінків.

За його словами, Українську академію лідерства тимчасово розмістять у готелі "Бандерштадт". З часом планують облаштувати приміщення на території Палацу Потоцьких, де зараз триває ремонт.

"До речі, якщо інвестори або інші люди ухвалюють рішення про перенесення своїх потужностей зі Східної України, то Франківськ готовий приймати. Ми готові допомагати, щоб різні ініціативи хоча б на певний час переїжджали до нас, аби перечекати цей тривожний період", — додав Руслан Марцінків.

Що відомо

Українська академія лідерства — це освітня платформа для молоді для формування лідерських якостей. Протягом року в академії навчаються підлітки 16-20 років та створюють соціальні проєкти для суспільства.

Українська академія лідерства в Миколаєві стартувала у вересні 2016 року та стала першою на півдні України.

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