За добу COVID-19 діагностували у 911 мешканців Львівщини

На ранок 19 лютого на Львівщині зареєстрували 911 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1937 людей одужали, 9 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1470 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 911 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 68;

Золочівський район: 125;

Львівський район: 423 (м. Львів – 317);

Самбірський район: 41;

Стрийський район: 165;

Яворівський район: 20;

Червоноградський район: 69.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1285 людей. Ліжкова мережа заповнена на 24,22%. У реанімації перебуває 127 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 44.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 300 036 людей. 233 176 мешканців Львівщини одужали, 6512 – померли.

Що відомо

На ранок 18 лютого на Львівщині зареєстрували 1490 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 2117 людей одужали, 17 – померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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