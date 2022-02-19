COVID-19 на Волині: за добу виявили 949 недужих, чотири летальних випадки

За останню добу на Волині зафіксували 949 нових випадків коронавірусної інфекції, чотири — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Госпіталізували впродовж доби 46 хворих, 903 людей лікуються амбулаторно.
Упродовж доби в області одужали 1 108 людей. Четверо волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:
- Луцький район – два випадки у Луцькій громаді.
- Володимир-Волинський район – один випадок у Нововолинській громаді;
- Ковельський район – один випадок у Любомльській громаді.
За добу методом ПЛР протестували 1 156 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 353
- Боратинська ТГ – 46
- Берестечківська ТГ – 2
- Городищенська ТГ – 5
- Горохівська ТГ – 10
- Доросинівська ТГ – 1
- Ківерцівська ТГ – 40
- Колківська ТГ – 6
- Мар’янівська ТГ — 4
- Олицька ТГ — 4
- Підгайцівска ТГ – 40
- Торчинська ТГ – 2
- Рожищенська ТГ – 7
- Цуманська ТГ — 2
- Володимир-Волинська ТГ – 81
- Затурцівська ТГ — 3
- Зимнівська ТГ – 8
- Іваничівська ТГ — 8
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 5
- Нововолинська ТГ – 72
- Оваднівська ТГ- 4
- Павлівська ТГ – 4
- Поромівська ТГ — 3
- Устилузька ТГ — 25
- Камінь- Каширська ТГ – 3
- Любешівська ТГ – 6
- Маневицька ТГ – 11
- Велицька ТГ — 7
- Вишнівська ТГ — 4
- Голобська ТГ – 9
- Головненська ТГ — 8
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 8
- Ковельська ТГ – 68
- Колодяжненська ТГ – 6
- Луківська ТГ — 2
- Люблинецька ТГ – 11
- Любомльська ТГ – 12
- Поворська ТГ — 8
- Рівненська ТГ — 1
- Сереховичівська ТГ – 1
- Старовижівська ТГ — 2
- Турійська ТГ – 30
- Шацька ТГ — 15
За весь час пандемії в області захворіли 128 979 волинян. 112 459 людей одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.