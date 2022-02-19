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COVID-19 на Волині: за добу виявили 949 недужих, чотири летальних випадки
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: за добу виявили 949 недужих, чотири летальних випадки

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: за добу виявили 949 недужих, чотири летальних випадки Pixabay

За останню добу на Волині зафіксували 949 нових випадків коронавірусної інфекції, чотири — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізували впродовж доби 46 хворих, 903 людей лікуються амбулаторно.

Упродовж доби в області одужали 1 108 людей. Четверо волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

  • Луцький район – два випадки у Луцькій громаді.
  • Володимир-Волинський район –  один випадок у Нововолинській громаді;
  • Ковельський район – один випадок у Любомльській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 1 156 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 353
  • Боратинська ТГ – 46
  • Берестечківська ТГ – 2
  • Городищенська ТГ – 5
  • Горохівська ТГ – 10
  • Доросинівська ТГ – 1
  • Ківерцівська ТГ – 40
  • Колківська ТГ – 6
  • Мар’янівська ТГ —   4
  • Олицька ТГ  — 4
  • Підгайцівска ТГ – 40
  • Торчинська ТГ – 2
  • Рожищенська ТГ – 7
  • Цуманська   ТГ — 2
  • Володимир-Волинська ТГ – 81
  • Затурцівська ТГ — 3
  • Зимнівська ТГ – 8
  • Іваничівська  ТГ — 8
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ —  5
  • Нововолинська ТГ – 72
  • Оваднівська ТГ- 4
  • Павлівська ТГ – 4
  • Поромівська ТГ — 3
  • Устилузька  ТГ — 25
  • Камінь- Каширська ТГ – 3
  • Любешівська ТГ – 6
  • Маневицька ТГ – 11
  • Велицька ТГ — 7
  • Вишнівська ТГ — 4
  • Голобська ТГ – 9
  • Головненська ТГ — 8
  • Дубечненська  ТГ — 1
  • Дубівська  ТГ – 8
  • Ковельська ТГ – 68
  • Колодяжненська ТГ – 6
  • Луківська ТГ — 2
  • Люблинецька ТГ – 11
  • Любомльська ТГ – 12
  • Поворська ТГ — 8
  • Рівненська ТГ — 1
  • Сереховичівська ТГ – 1
  • Старовижівська ТГ — 2
  • Турійська ТГ – 30
  • Шацька ТГ — 15

За весь час пандемії в області захворіли 128 979 волинян. 112 459 людей одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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