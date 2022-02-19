COVID-19 на Волині: за добу виявили 949 недужих, чотири летальних випадки

За останню добу на Волині зафіксували 949 нових випадків коронавірусної інфекції, чотири — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізували впродовж доби 46 хворих, 903 людей лікуються амбулаторно.

Упродовж доби в області одужали 1 108 людей. Четверо волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

Луцький район – два випадки у Луцькій громаді.

Володимир-Волинський район – один випадок у Нововолинській громаді;

Ковельський район – один випадок у Любомльській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 1 156 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 353

Боратинська ТГ – 46

Берестечківська ТГ – 2

Городищенська ТГ – 5

Горохівська ТГ – 10

Доросинівська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 40

Колківська ТГ – 6

Мар’янівська ТГ — 4

Олицька ТГ — 4

Підгайцівска ТГ – 40

Торчинська ТГ – 2

Рожищенська ТГ – 7

Цуманська ТГ — 2

Володимир-Волинська ТГ – 81

Затурцівська ТГ — 3

Зимнівська ТГ – 8

Іваничівська ТГ — 8

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 5

Нововолинська ТГ – 72

Оваднівська ТГ- 4

Павлівська ТГ – 4

Поромівська ТГ — 3

Устилузька ТГ — 25

Камінь- Каширська ТГ – 3

Любешівська ТГ – 6

Маневицька ТГ – 11

Велицька ТГ — 7

Вишнівська ТГ — 4

Голобська ТГ – 9

Головненська ТГ — 8

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 8

Ковельська ТГ – 68

Колодяжненська ТГ – 6

Луківська ТГ — 2

Люблинецька ТГ – 11

Любомльська ТГ – 12

Поворська ТГ — 8

Рівненська ТГ — 1

Сереховичівська ТГ – 1

Старовижівська ТГ — 2

Турійська ТГ – 30

Шацька ТГ — 15

За весь час пандемії в області захворіли 128 979 волинян. 112 459 людей одужали від COVID-19. 2 377 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та чотири летальних випадки.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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