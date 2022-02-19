Керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, який зараз перебуває на Донбасі, розповів Суспільному про гуманітарну ситуацію, евакуацію, психологічний стан людей та роботу пунктів пропуску на Донбасі.

Де ви зараз перебуваєте? Яка там ситуація?

– Я перебуваю зараз на Луганщині. Ситуація третю добу неспокійна уздовж всієї лінії розмежування. За сьогоднішню ніч та ранок ми отримали повідомлення з низки населених пунктів переважно Донецької області про нові руйнування житлових будинків – близько 40 будинків було за вчорашню ніч та сьогодні ранок зруйновано у селах Миколаївка, Донецької області, Новогнатівка, Старогнатівка, Гранітне га Донеччині та села Сизе поблизу Станиці Луганській. Також сьогодні зранку вівся обстріл околиць Станиці Луганської – неспокійно усю ніч та увесь ранок було уздовж всієї лінії розмежування.

(Удень 19 лютого) ми отримали повідомлення про влучення снаряду у житловий будинок у селі Новозванівка, також на Луганщині. Станом на вчорашній вечір у нас була підтверджена інформація, яку наші команди бачили і надавали допомогу на місцях по 40 зруйнованих будинків вздовж лінії розмежування впродовж за останні дві доби. Станом на даний час ця цифра подвоїлась.

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Яка гуманітарна ситуація, чи отримують люди всю необхідну допомогу, особливо у населених пунктах, які зараз найбільш під обстрілами?

– Зросло у багато разів навантаження на психологів. Окрім того, що наші команди надають допомогу матеріалами для швидких ремонтів, люди звертаються за ними - це плівка для вікон, брезент для накриття покрівлі, які уражені внаслідок потрапляння снаряду або вибухової хвилі, також дуже зросла кількість людей, які звертаються по психологічну допомогу. Вчора я весь день знаходився з нашою командою, з нашими психологами у селі Врубівка, який за день до цього попав під масований артилерійський обстріл. Там звертались люди похилого віку по допомогу, жінка у дуже пригніченому стані. У неї пробило взривною хвилею дах повністю, було +1 градус. Йшов дощ. Зі стелі текла вода, через проводку, через лампу прямо у її будинок. Вона у дуже великій істериці була. Друга жінка, до якої заходили до дому, у неї пряме влучання було у літню кухню та будинок. Вона також каже: “Я молюся, щоб мене Господь забрав на той світ”, тобто люди в таких суїцидальних і дуже депресивних думках. З ними також працюють наші психологи. До психологів також звернулися батьки дітей, які перебували під обстрілом в ліцеї. 17 лютого відбувся обстріл, коли снаряд упав у 100 метрах від ліцею, вибухової хвилею пошкодило усі вікна, вони вилітали прямо на дітей 1-4 класів, які перебували у навчальному закладі. Батьки звернулися до нашого психолога, з проханням працювати з цими дітьми. У них почались панічні атаки після цього обстрілу. В цілому в усіх населених пунктах на лінії розмежування дуже велика потреба у психологічній допомозі, у нас зараз перевантажені психологи. Звернення надходять і вночі, і вдень.

Чи є якісь проблеми з водою/електрикою?

– Є проблеми і з електрикою, і з водою, і з газом, і з мобільним зв’язком, і з інтернетом. Є і спільні проблеми, і такі, що різні у кожному населеному пункті. По Врубівці, наприклад, ще не відновлено газопостачання, у Станиці Луганській ще не відновлено газопостачання через те, що немає гарантій безпеки і немає таких вікон безпеки, коли могли б заїхати електрики. Без електрики залишаються і певні населені пункти у Торецькій громаді на Донеччині, на півдні Донецької області певна кількість населених пунктів: Тарамчук і сусідні села. Через те, що електрики (люди — ред.) не можуть заїхати через відсутність припинення вогню на певних ділянках. З мобільним зв'язком — це традиційна проблема прифронтових населених пунктів. Його відсутність до вчорашнього дня — працював переважно Vodafone, але вчора вночі почались тотальні проблеми в Донецькій і Луганській області з Vodafon, десь з 00:00 і до ранку він взагалі не працював. У Станиці Луганській ще проблеми спостерігались весь день. З інтернетом також проблеми. Тотальні проблеми є з водою у тих населених пунктах, де скважини залежать від електроенергії. Через її відсутність ця проблема також загострена.

Яка ситуація на КПВВ за вашою інформацією на зараз?

– КПВВ Станиця Луганська — єдиний більш менш працюючий КПВВ. Людей пропускають, але потрібно розуміти, що в Станиці Луганській третю добу продовжуються активні бойові дії. Снаряди літають через КПВВ. Саме через загострення безпекової ситуації наша місія вимушена була припинити тимчасово курсування електрокарів, яке проводить людей через демілітаризовану зону між блокпостами. Як тільки безпекова ситуація стабілізується, ми оновимо роботу електрокарів. Тобто люди можуть пройти КПВВ наразі пішки, але треба розуміти, що це близько кілометрів через сіру зону, де доведеться йти під щільним вогнем із застосуванням артилерійських набоїв, яке там відбувається третю добу.

Яка взагалі загальна ситуація, як налаштовані місцеві, про що розповідають, чого чекають від місцевої/центральної влади?

– Наразі такої якоїсь паніки централізованих заявок на евакуацію населення у нас немає, але психологічний стан людей пригнічений, тому що третю добу спостерігається такі масовані обстріли уздовж всієї лінії розмежування. Не точкові, в якомусь окремому селі, а на всій лінії розмежування йде масове руйнування інфраструктури і житлових будинків. Це все настільки сильно, як було у 2014-2015 роках, коли були потужні наступальні дії. За характером та інтенсивністю такі самі, як зараз відбувається.

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