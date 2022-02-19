За 30 метрів від українсько-угорського кордону затримали іноземця, який, ймовірно, намагався його незаконно перетнути. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Про те, що околицею Чопа, у напрямку кордону з Угорщиною прямує підозріла особа, прикордонників повідомив місцевий житель. Іноземця зупинили за 30 метрів від кордону. Перевірка виявила, що це громадянин Марокко. З його слів, він прибув в Україну законно, навчатися в одному з вишів. При собі мав паспортні документи, – йдеться у повідомленні.
Після з’ясування обставин чоловіка притягнуть до адмінвідповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАПНезаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Подальшу його долю вирішуватиме суд.
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