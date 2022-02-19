Неподалік Ужгорода, затримали іноземця, якого розшукували за міжнародний тероризм. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

«Участь у незаконному збройному формуванні, організація діяльності терористичної організації та участь у ній, і ще багато чого. На трасі М-06 (поблизу Ужгорода) близько 9-ї години патрульні зупинили автомобіль Toyota. Перевіряючи документи інспектори помітили, що керманич нервує та поводиться якось підозріло. За базами поліцейські виявили, що громадянин перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконному збройному формуванні та організацію діяльності терористичної організації і участь у ній. На місце одразу прибули патрульні з підрозділу «ТОР» для посиленої підтримки», йдеться у повідомленні.

Суспільне Закарпаття

Правоохоронці провели поверхневу перевірку і вивили посвідчення про належність до іноземного добровольчого батальйону. До того ж, водійське посвідчення іноземця мало ознаки підробки. Патрульні затримали чоловіка і передали слідчим.

Водночас речниця речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан повідомила Суспільному: « До нас був доставлений чоловік, його перевірили в правовому полі, ми нікого не затримували».

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