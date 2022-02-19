Військовий вишкіл відбувся 19 лютого у селі Сюрте Ужгородського району. Про це Суспільному повідомив організатор заходу Микола Марчишак.

Учасників навчали правилам поводження зі зброєю, тактиці ведення бойових дій, основи мінно-вибухової справи, тактичної медицини та організації блокпостів. В процесі навчання учасники шикуються у стрій. Їх ділять на групи. Кожна з них іде на окрему локацію. Ті, хто ще не тримав зброю в руках, вчаться поводитися з нею. Це навчання проводить Іван Малетич. Він вчить учасників, як правильно стояти і тримати зброю під час стрільби, щоб витримати віддачу. Розповідає основні правила поводження зі зброєю. Як пояснив Суспільному Іван Малетич, учасникам роздали страйкбольні автомати, бо вони найбільш схожі на справжні.

Суспільне Закарпаття

"Ніколи не направляй зброю на товариша, на людину. Далі – правило вказівного пальця. Тобто ви не ставите палець на спусковий курок, поки не збираєтеся стріляти у ворога, у ціль. І третє правило – це завжди поводься зі зброєю, ніби вона заряджена. Не важливо, чи у вас страйкбольний автомат, чи макет масово-габаритний, чи бойова зброя", – наголошує чоловік.

На вишкіл прийшов і шістнадцятирічний ужгородець Артем Шалаєнко. Хлопець розповідає: "Нам розказали, як правильно тримати зброю, як нею користуватися, як прикривати один одного, як не поранити свого ж, як вести тактику бою. Я взагалі маю покоління батьків-військових. Мій тато, мій старший брат були на війні, та й я вирішив взяти участь у навчанні".

Суспільне Закарпаття

На іншій локації учасникам навчань розказують про вибухові пристрої та вчать знаходити "міну-розтяжку". Один із хлопців, що пройшов навчання, розповів Суспільному: "Сьогодні ми проходили коротенький курс з мінно-саперної справи. Ця локація зроблена для того, щоб навчити людей правильно пересуватися по замінованій території. Тобто тут були встановлені муляжі розтяжок з різними видами мін, і ми вчилися тримати правильну дистанцію, показувати сигналами, що міна знайдена, показувати правильно "рух вперед", "рух назад", "зупинися".

Суспільне Закарпаття

Начальник групи піротехнічних робіть ДСНС Закарпаття Сергій Шалаєнко пояснив, що треба робити, якщо людина помітила вибуховий пристрій. "Перші дії – це повідомити оточення (швидше за все, людина йде не сама, а в групі), своїх колег, що виявила якусь підозрілу або розтяжку, або якийсь предмет. Далі вжити всіх заходів, щоб інші не потрапили в цю пастку", – розповів чоловік.

Суспільне Закарпаття

Організувала навчання «Спілка учасників бойових дій «Об'єднані війною». Її очільник Микола Марчишак розповів Суспільному: вишкіл провели у зв'язку із загрозою повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, всі інструктори мають військовий досвід, навчання провели для цивільних. «У випадку найгіршої ситуації, якщо людина готова, вона буде впевнено себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Вона буде знати, що їй потрібно робити, хоча б мінімально», – пояснив Миколи Марчишака. За його словами до навчань долучилися близько 70-ти людей.

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