19 лютого у Дніпрі відбувся Марш Єдності, містяни пройшли від Музею АТО до Меморіалу Героїв. За словами учасниці маршу Ганни Счасної-Гарус, у такий спосіб люди прагнуть показати, що українці об’єднані і готові захищати свою землю.

Ганна прийшла на марш з сином Миколою. Жінка каже: хлопець сам викликався піти та захотів нести прапор України.

Суспільне Дніпро Дніпряни пройшли від Музею АТО до меморіалу Героїв

"Я сьогодні чула, як люди говорили «Ой какая разница, главное, что ми здесь". Ми не "какая разница". Важливо об’єднуватись, але об’єднання заради об’єднання – це нічого. Треба згадати хто ми є, вчити мову, щоб тут була Україна. Я звідси не поїду, тут живу я і мої діти. Ми будемо чинити спротив», - говорить учасниця маршу

Суспільне Дніпро Ми не "какая разница" — учасниця Маршу Єдності у Дніпрі

Під час Маршу Єдності учасники співали патріотичні пісні та несли прапор України.

На акцію зібралось, за підрахунками Суспільного, близько 800 людей.

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