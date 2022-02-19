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"Маємо винести наші чвари за дужки і об'єднатись". У Сумах відбувся марш єдності. ВІДЕО
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"Маємо винести наші чвари за дужки і об'єднатись". У Сумах відбувся марш єдності. ВІДЕО

Оновлено
Анна Скрипняк Олександра Корецька
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"Маємо винести наші чвари за дужки і об'єднатись". У Сумах відбувся марш єдності. ВІДЕО Суспільне Суми

Марш єдності відбувся 19 лютого у Сумах. Близько 200 учасників пройшли від пам'ятника Шевченку до пл. Незалежності. Акцією організатори закликали сумчан об'єднатися задля оборони міста від можливого вторгнення російських військ.

Проведення маршу анонсували 16 лютого.

У Сумах відбувається марш єдності. ВІДЕОСуспільне Суми

Учасники пройшли маршем вулицею Соборною, вигукуючи патріотичні гасла. Ініціатор заходу — Андрій Букін, військовий волонтер, виконавчий директор ГО "Клуб "Шанс", експерт з питань бюджету та охорони здоров‘я. Він розповів, що такою акцією організатори прагнуть показати, що сумчани - "мирно налаштовані люди".

У Сумах відбувається марш єдності. ВІДЕО

На місці проведення маршу - дуже багато поліції, повідомила кореспондентка Суспільного. Загалом присутні - близько двох сотень людей.

У Сумах відбувається марш єдності. ВІДЕОСуспільне Суми

Мітинг на площі Незалежності розпочали з молитви за участі представників Православної церкви України.

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький сказав під час виступу подякував сумчанам, які прийшли на захід і сказав, що наразі Сумщину готові захищати десятки тисяч людей.

У Сумах відбувається марш єдності. ВІДЕОСуспільне Суми

Сумський міський голова Олександр Лисенко сказав, що місто готове до ймовірного вторгнення Росії в Україну. Він також сказав, що адміністрація міста не збирається полишати місто, а займається цивільною обороною і підготовкою всіх служб до можливого збройного вторгнення з боку РФ. Він також додав, що у разі відсутності електроенергії в місті, всі лікарні будуть забезпечені електрикою безперебійно.

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У Сумах відбувається марш єдності. ВІДЕОСуспільне Суми

"Оборона нашої країни - це кожен з нас. Новини дуже бентежать, але ми маємо перевести цей страх в конструктивні дії", - сказав Андрій Букін. Він також закликав сумчан об'єднуватися в громадські формування, долучатись до громадських організацій, перевірити бомбосховища на території міста і допомагати військовим і правоохоронцям у питаннях оборони міста. Він також закликав громадські організації різного спрямування, правоохоронців та владу "винести чвари за дужки і об'єднатися задля оборони".

Учасники акції закінчили мітинг спільним виконанням гімну України.

Що відомо

  • Станом на 19 лютого обстріли на Донбасі не вщухають. Один військовий загинув, кілька - поранені.
  • Раніше бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку.
  • США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу нападу Росії. Західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.
  • Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова.

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