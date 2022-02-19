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Вулицями Львова пройшов Марш Єдності
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Вулицями Львова пройшов Марш Єдності

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Марта Янко Богдан Звоник
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Вулицями Львова пройшов Марш Єдності Суспільне Львів

19 лютого вулицями Львова пройшов Марш Єдності. О 13:00 хода вирушила від пам'ятника Іванові Франку та пройшла центральними вулицями міста. Про це із місця події повідомив кореспондент Суспільного Богдан Звоник.

Люди тримали у руках плакати із надписами "Українці чинитимуть опір", "Герої не вмирають" тощо, а також прапори України.

Вулицями Львова пройшов Марш ЄдностіСуспільне Львів

На Марш Єдності сім'ї приходили разом із дітьми

Фінальною точкою ходи був Меморіал Героїв Небесної Сотні. Там учасники маршу виконали гімн України.

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Стрім із місця події:

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