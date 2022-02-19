19 лютого вулицями Львова пройшов Марш Єдності. О 13:00 хода вирушила від пам'ятника Іванові Франку та пройшла центральними вулицями міста. Про це із місця події повідомив кореспондент Суспільного Богдан Звоник.

Люди тримали у руках плакати із надписами "Українці чинитимуть опір", "Герої не вмирають" тощо, а також прапори України.

Суспільне Львів На Марш Єдності сім'ї приходили разом із дітьми

Фінальною точкою ходи був Меморіал Героїв Небесної Сотні. Там учасники маршу виконали гімн України.

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Стрім із місця події:

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