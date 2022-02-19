19 лютого, біля парку "Дружби народів" на слобожанському проспекті у Дніпрі, містяни влаштували акцію проти забудови ділянки та вирубки дерев. За словами організаторки акції Вікторії Ярко, на цій ділянці планують будівництво спортивної арени.

Дніпрянка Ірина Мундракова інвалід другої групи. Жінка каже: без парку не уявляє своє життя.

"Кожен мій день починається з відвідування цього парку. Моя дитина тут виросла. Я тут живу з 94-го року", - розповідає жінка.

Суспільне Дніпро На заході зібралося, за підрахунками поліції, близько 100 людей

Вікторія Ярко говорить: мета акції – організувати людей та захистити єдиний на лівому березі парк такої площі.

"Ми на стадії організації ініціативної групи, зверталися до журналістів та людей району, щоб привернути увагу до цієї проблеми", - сказала організаторка.

Вона додала: планують звернутися до міськради, аби зупинити будівництво.

За інформацією на сайті Prozoroo на будівництво багатофункціонального спортивно-видовищного центру на Слобожанському проспекті планують витратити 50 млн гривень.

Згідно з проектом рішення виконкому міськради Дніпра, вздовж проспекту планується видалити 1376 дерев. На їхньому місці мають висадити 450 нових рослин та понад тисячу кущів. Роботи проводитиме комунальне підприємство "Дніпровський спортивно-видовищний центр".

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