19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець, котрий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Про це у зведенні за 19 лютого на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє пресслужба ООС. Інтернет-видання "Українська правда" повідомляє з посиланням на МВС, що загинув військовий 30 окремої механізованої бригади імені князя Констянтина Острозького, котра дислокується у Новограді-Волинському на Житомирщині. У пресслужбі 30 бригади підтвердили, що загинув військовий їхньої бригади.

19 лютого близько другої години дня Суспільне телефоном звернулося за коментарем до пресслужби ООС для уточнення цієї інформації, однак представник пресслужби, який відмовився називати своє ім'я, сказав, що наразі вони не можуть надати більше інформації, ніж це вказано у зведенні.

У телефонній розмові прессекретарка 30 окремої механізованої бригади Наталія Рожнятівська сказала Суспільному, що наразі вони не можуть підтвердити чи спростувати інформацію про те, що загинув саме військовий 30 бригади. Відповідь вона пообіцяла надати за кілька годин.

Головна спеціалістка відділу інформації та зв'язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради Анастасія Бартницька розповіла кореспондентам Суспільного, що вони поки що не мають жодної інформації з цього приводу і ще не готували до публікації повідомлень про загибель військового 30 бригади.

ОНОВЛЕНО на 17.00

Телефоном прессекретарка 30 окремої механізованої бригади Наталія Рожнятівська підтвердила Суспільному, що загиблий був військовослужбовцем їхньої бригади.

"Наразі це все, що я можу вам розповісти. Докладнішу інформацію про загиблого ми зможемо повідомити вже після того, як сповістимо родичів загиблого", – сказала Наталія Рожнятівська.

19 лютого у своєму виступі на Мюнхенській безпековій ситуації Президент України Володимир Зеленський сказав, що загинув капітан Антон Сідоров.

"Сьогодні (19 лютого – ред.) о шостій годині ранку за центральноєвропейським часом український розвідник капітан Антон Сідоров загинув внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена Мінськими угодами", – сказав Володимир Зеленський.

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