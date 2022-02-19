На Прикарпатті поліцейські розшукують 17-річну дівчину

Поліцейські Івано-Франківщини розшукують Тамілу Апостолюк, яка 18 лютого приблизно о 17:00 вийшла з дому та не повернулася. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Дівчина — 2004 року народження, жителька Івано-Франківська.

"Зникла неповнолітня дівчина. Вона була одягнена в зимове пальто гірчичного кольору, штани та чоботи чорного кольору", — йдеться у дописі.

Прикмети Таміли Апостолюк: зріст приблизно 160-165 см, середньої тілобудови, волосся світле, дівчина носиль окуляри.

Прикарпатські поліцейські інформують, якщо вам відоме місцеперебування зниклої, то повідомте на лінію "102" або інформуйте відділ ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області.

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