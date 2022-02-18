На Івано-Франківщині поліцейські розшукують неповнолітню дівчину

Прикарпатські поліцейські розшукують 16-річну жительку села Узин Івано-Франківської територіальної громади, яка 16 лютого о 8:00 вийшла з дому та поїхала на навчання у Франківськ. Дівчина досі не повернулася. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.

Прикмети зниклої Анастасії Бендус: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови. Має русяве волосся. Дівчина вийшла з дому в темно-синій куртці, чорних джинсах, бежевій шапці та чорних коротких чоботах. Анастасія мала із собою чорний рюкзак.

"Якщо ви знаєте про місце перебування дівчини, просимо негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24", — йдеться у повідомленні.

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