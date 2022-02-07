На Івано-Франківщині поліцейські розшукують матір з 4-річною дитиною

На Івано-Франківщині поліцейські розшукують жительку села Колінці Тлумацької територіальної громади, яка зникла з 4-річною дитиною. Про це інформують на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у повідомленні, 7 лютого пообіді 36-річна жінка зі своєю дочкою пішла з дому. Зараз нікому не відомо, де вони перебувають.

Прикмети 36-річної Катерини Романюк: ріст 156 см, середня тілобудова, коротке волосся темного кольору. З дому вийшла у зимовій блакитній куртці, джинсах та в сірих кросівках.

Прикмети 4-річної дівчинки: зріст 110 см, середня тілобудова, русяве волосся, карі очі. Була одягнена у рожеву куртку.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти розшукати Катерину Романюк та малолітню Ірину-Ольгу Герман, просимо негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24", — йдеться у повідомленні.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини