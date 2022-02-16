Сумчан запрошують на Марш єдності 19 лютого

У Сумах 19 лютого проведуть Марш єдності. За словами організаторів, цей захід покликаний показати, що містяни можуть об’єднатися за потреби. Ініціатор - Андрій Букін.

Андрій Букін пояснює: "З дітьми, з плакатами, з прапорами України, для того, щоб показати, що ми мирно налаштовані люди. Але якщо буде загроза агресії, чи окупації міста Суми, то у нас переважна більшість людей долучиться до оборони. Це треба для того, щоб сумчани спокійніше ставилися до тих гнітючих новин, які транслюються засобами масової інформації".

Андрій Букін пропонує цивільним громадянам зібратися у суботу 19 лютого о 10 годині біля пам’ятника Шевченку, звідти колона пройде вулицями міста. Волонтери також закликали сумчан об’єднатися і зберігати спокій. Допоможе в цьому практична підготовка: вивчення правил поведінки під час обстрілу, домедична підготовка або вивчення місцезнаходження бомбосховищ.

Тетяна Голуб — волонтерка розповідає: "Ми пропонуємо боятись конструктивно, тобто організовуватись, згадувати або навчатись, зокрема, домедичну допомогу. Кожна домогосподарка має навчитися накладати джгут. Треба будь-що допомагати нашій армії, неважливо, як ви допомагаєте, ви можете волонтерам гроші перераховувати, якщо не вірите волонтерам, чи шукаєте своїх волонтерів, допоможіть куму, який воює в ЗСУ".

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