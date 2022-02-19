На Житомирщині за добу, 18 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 1373 жителів області. Померли десятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 19 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на керівника обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова. 18 лютого лабораторний центр провів 1196 досліджень на наявність захворювання – у 1373 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще десятеро людей:

Житомирському районі – 70-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 86 років;

у Баранівці– 84-річний чоловік;

у Бердичеві – 58-річний чоловік та 72-річна жінка;

у Ємільчино – 78-річна жінка;

в Олевську – 83-річна жінка;

у Черняхові – 79-річний чоловік та 82-річна жінка.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 500 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

18 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 185 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 189 003 жителів, 159 365 з яких вже одужали.

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