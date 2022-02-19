На Житомирщині за добу, 18 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 1373 жителів області. Померли десятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 19 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на керівника обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова. 18 лютого лабораторний центр провів 1196 досліджень на наявність захворювання – у 1373 жителів області підтвердили діагноз.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще десятеро людей:
- Житомирському районі – 70-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 86 років;
- у Баранівці– 84-річний чоловік;
- у Бердичеві – 58-річний чоловік та 72-річна жінка;
- у Ємільчино – 78-річна жінка;
- в Олевську – 83-річна жінка;
- у Черняхові – 79-річний чоловік та 82-річна жінка.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 500 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
18 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 185 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 189 003 жителів, 159 365 з яких вже одужали.
Читайте також
- У Житомирі жителі Семенівської громади здали кров для онкохворих дітей.
- У Сінгурах на Житомирщині побудували нову амбулаторію, яка два місяці не може почати роботу.
- На Житомирщині сталася ДТП – три людини потрапили в лікарню.
- "Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19.
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber