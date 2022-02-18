3 грудня 2021 року у селі Сінгури на Житомирщині побудували нову амбулаторію, проте заклад досі не почав працювати у новому приміщенні. Про це Суспільному розповіла завідувачка амбулаторії Тетяна Джоджек.

За її словами, зараз медичні послуги жителям села надають у приміщенні старої амбулаторії, яке побудоване 55 років тому.

"Два лікарі працюють тут, в цій старій лабораторії. Там приміщення набагато більше, там більші кімнати, там комфортніше. Коли ми перейдем в нове приміщення нам не казали, оскільки є свої нюанси. Його потрібно доукомплектувати", – сказала Тетяна Джоджек.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Джоджек, завідувачка амбулаторії

Нову амбулаторію у селі Сінгури відкрили 3 грудня 2021 року. Наразі минуло більше двох місяців і амбулаторія досі лишається закритою.

"На разі, за інформацією від департаменту регіонального розвитку, вже протягом двох місяців немає відповіді від Новогуйвинської громади, тому що є переконання від імені громади в тому, що там здійснений не весь перелік робіт, хоча управління ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування – ред.) в Житомирській області переконане в тому, що всі роботи були виконані, згідно з проєктом ще в 2018 році. Залишається тільки момент, який буде залежати від балансоутримувача, це проведення електропостачання. Балансоутримувач буде повинен прийнятий відповідний договір через Житомиробленерго і після цього амбулаторія запрацює", – розповів прессекретар голови Житомирської облдержадміністрації Юрій Мельник.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Мельник, прессекретар голови Житомирської ОДА

Заступниця Новогуйвинського селищного голови Тетяна Парфентієва каже, що амбулаторія почне надавати медичні послуги після закупівлі нового обладнання та завершення усіх юридичних процедур.

"Оскільки лабораторія змінила юридичну адресу, то триває процес оформлення документів і перевірка на відповідність державними будівельними нормами щодо інклюзії. Найближчим часом ця процедура буде завершена. Я думаю, що протягом наступного тижня ми отримаємо акт прийома-передачі. Громада повністю готова. Певна процедура, яка вимагає закупівлі обладнання, тендерна – і ці процеси трошки затягнулися, в зв'язку з тим, що були карантинні обмеження і працівники хворіли", – розповіла Тетяна Парфентієва.

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