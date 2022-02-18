У Житомирі 27 жителів Семенівської територіальної громади Бердичівського району здали кров для онкохворих дітей. Про це розповіла голова громади Наталія Семенюк.

За її словами, здавати кров приїхали старости сіл, депутати сільських рад, вихователі дитячих садочків, працівники культури.

"У нашій громаді проводиться акція до Дня онкохворої дитини, – каже Наталія Семенюк. – Люди, які приїхали, хочуть зробити добру справу – поділитися своєю кров'ю, аби зберегти дитячі життя. Приїхали жителі сіл Хажин, Красівка, Іванківці, Семенівка. Ми хотіли б, щоб нашу акцію перейняли й інші громади".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Семенюк

За словами Олени Рижко, здавати кров потрібно, бо це може врятувати комусь життя.

"Ми приїхали підтримати родину громади, в якій зараз хворіє дитина, – каже Олена Рижко. – Ми звернулися за допомогою до жителів громади. Спочатку шукали ту групу крові, яка була потрібна цьому хлопчику, але відгукнулися багато людей з різними групами крові для того, щоб підтримати і допомогти".

Фото: Суспільне Житомир

Завідувачка лабораторії обласного центру крові Наталія Соколовська розповіла, що перед забором крові кожен донор проходить обстеження. У кожного визначають групу крові та резус.

"Після того, як донор зайшов у лабораторію, лаборант проводить ідентифікацію людини, – каже Наталія Соколовська. – Якщо все гаразд, проводиться взяття капілярної крові. Після цього робиться визначення гемоглобіну і групи крові. Якщо гемоглобін у донора в нормі, то оформляється донорська картка. Результати дослідження вносяться в електронну систему "Служба крові", картка повертається донору і він іде до терапевта, щоб отримати дозвіл на здачу крові".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Соколовська

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

"Капля крові іноді рятує життя, – каже Наталія Макарова, яка прийшла здавати кров. – Мені Господь дає кров, і я даю її тим, кому потрібно".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Людмила Доміловська також здала кров.

"Я себе почуваю добре, все нормально", – каже Людмила Доміловська.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Медична директорка центру крові Алла Островська розповіла, що в медичних закладах області зараз не вистачає першої, другої і третьої групи крові з резусом мінус.

"Завдяки таким акціям і донорам вдається забезпечувати компонентами крові всіх тих, хто її потребує у наших лікувальних закладах", – зауважила Алла Островська.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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