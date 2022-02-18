За добу COVID-19 діагностували у 1490 мешканців Львівщини

На ранок 18 лютого на Львівщині зареєстрували 1490 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 2117 людей одужали, 17 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1756 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1490 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 90;

Золочівський район: 180;

Львівський район: 775 (м. Львів – 483);

Самбірський район: 41;

Стрийський район: 196;

Яворівський район: 134;

Червоноградський район: 74.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1446 людей. Ліжкова мережа заповнена на 27,25%. У реанімації перебуває 130 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 49.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 299 125 людей. 231 239 мешканці Львівщини одужали, 6503 – померли.

Що відомо

На ранок 17 лютого на Львівщині зареєстрували 1665 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1504 людини одужали, 21 – померла.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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