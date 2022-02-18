COVID-19 на Волині: за добу виявили 1 118 недужих, дев'ять людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 117 дітей та 33 медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 1 126 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

Луцький район – шість випадків: Горохівська громада – чотири випадки, Берестечківська та Колківська громади по одному випадку;

Ковельський район – три випадки: Ковельська, Любомльська та Турійська громади по одному випадку.

За добу методом ПЛР протестували 1 207 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 334

Боратинська ТГ – 30

Городищенська ТГ – 21

Горохівська ТГ – 17

Доросинівська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 43

Колківська ТГ – 10

Копачівська ТГ – 2

Мар’янівська ТГ — 6

Олицька ТГ — 4

Підгайцівска ТГ – 51

Торчинська ТГ – 15

Рожищенська ТГ – 11

Цуманська ТГ — 5

Володимир-Волинська ТГ – 150

Зимнівська ТГ – 19

Іваничівська ТГ — 6

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 5

Нововолинська ТГ – 64

Оваднівська ТГ- 5

Павлівська ТГ – 7

Поромівська ТГ — 1

Устилузька ТГ — 14

Камінь- Каширська ТГ – 23

Любешівська ТГ – 9

Маневицька ТГ – 17

Прилісненська ТГ – 1

Сошичненська ТГ — 5

Вишнівська ТГ — 4

Голобська ТГ – 2

Головненська ТГ — 5

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 15

Ковельська ТГ – 127

Колодяжненська ТГ – 5

Луківська ТГ — 4

Люблинецька ТГ – 16

Любомльська ТГ – 15

Поворська ТГ — 7

Ратнівська ТГ – 1

Рівненська ТГ — 3

Сереховичівська ТГ – 1

Смідинська ТГ — 1

Старовижівська ТГ — 3

Турійська ТГ – 18

Шацька ТГ — 13

За весь час пандемії в області захворіли 128 030 волинян. 111 351 людина одужала від COVID-19. 2 373 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 062 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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