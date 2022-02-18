logo logo
COVID-19 на Волині: за добу виявили 1 118 недужих, дев'ять людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: за добу виявили 1 118 недужих, дев'ять людей померли

Лариса Літвицька
·
COVID-19 на Волині: за добу виявили 1 118 недужих, дев'ять людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 117 дітей та 33 медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 1 126 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

  • Луцький район – шість випадків: Горохівська громада – чотири випадки, Берестечківська та Колківська громади по одному випадку;
  • Ковельський район – три випадки: Ковельська, Любомльська та Турійська громади по одному  випадку.

За добу методом ПЛР протестували 1 207 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 334
  • Боратинська ТГ – 30
  • Городищенська ТГ – 21
  • Горохівська ТГ – 17
  • Доросинівська ТГ – 1
  • Ківерцівська ТГ – 43
  • Колківська ТГ – 10
  • Копачівська ТГ – 2
  • Мар’янівська ТГ —   6
  • Олицька ТГ  — 4
  • Підгайцівска ТГ – 51
  • Торчинська ТГ – 15
  • Рожищенська ТГ – 11
  • Цуманська   ТГ — 5
  • Володимир-Волинська ТГ – 150
  • Зимнівська ТГ – 19
  • Іваничівська  ТГ — 6
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ —  5
  • Нововолинська ТГ – 64
  • Оваднівська ТГ- 5
  • Павлівська ТГ – 7
  • Поромівська ТГ — 1
  • Устилузька  ТГ — 14
  • Камінь- Каширська ТГ – 23
  • Любешівська ТГ – 9
  • Маневицька ТГ – 17
  • Прилісненська ТГ – 1
  • Сошичненська ТГ — 5
  • Вишнівська ТГ — 4
  • Голобська ТГ – 2
  • Головненська ТГ — 5
  • Дубечненська  ТГ — 1
  • Дубівська  ТГ – 15
  • Ковельська ТГ – 127
  • Колодяжненська ТГ – 5
  • Луківська ТГ — 4
  • Люблинецька ТГ – 16
  • Любомльська ТГ – 15
  • Поворська ТГ — 7
  • Ратнівська ТГ – 1
  • Рівненська ТГ — 3
  • Сереховичівська ТГ – 1
  • Смідинська ТГ — 1
  • Старовижівська ТГ — 3
  • Турійська ТГ – 18
  • Шацька ТГ — 13

За весь час пандемії в області захворіли 128 030 волинян. 111 351 людина одужала від COVID-19. 2 373 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 062 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди