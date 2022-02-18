COVID-19 на Волині: за добу виявили 1 118 недужих, дев'ять людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих цієї доби – 117 дітей та 33 медпрацівників.
Упродовж доби в області одужали 1 126 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:
- Луцький район – шість випадків: Горохівська громада – чотири випадки, Берестечківська та Колківська громади по одному випадку;
- Ковельський район – три випадки: Ковельська, Любомльська та Турійська громади по одному випадку.
За добу методом ПЛР протестували 1 207 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 334
- Боратинська ТГ – 30
- Городищенська ТГ – 21
- Горохівська ТГ – 17
- Доросинівська ТГ – 1
- Ківерцівська ТГ – 43
- Колківська ТГ – 10
- Копачівська ТГ – 2
- Мар’янівська ТГ — 6
- Олицька ТГ — 4
- Підгайцівска ТГ – 51
- Торчинська ТГ – 15
- Рожищенська ТГ – 11
- Цуманська ТГ — 5
- Володимир-Волинська ТГ – 150
- Зимнівська ТГ – 19
- Іваничівська ТГ — 6
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 5
- Нововолинська ТГ – 64
- Оваднівська ТГ- 5
- Павлівська ТГ – 7
- Поромівська ТГ — 1
- Устилузька ТГ — 14
- Камінь- Каширська ТГ – 23
- Любешівська ТГ – 9
- Маневицька ТГ – 17
- Прилісненська ТГ – 1
- Сошичненська ТГ — 5
- Вишнівська ТГ — 4
- Голобська ТГ – 2
- Головненська ТГ — 5
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 15
- Ковельська ТГ – 127
- Колодяжненська ТГ – 5
- Луківська ТГ — 4
- Люблинецька ТГ – 16
- Любомльська ТГ – 15
- Поворська ТГ — 7
- Ратнівська ТГ – 1
- Рівненська ТГ — 3
- Сереховичівська ТГ – 1
- Смідинська ТГ — 1
- Старовижівська ТГ — 3
- Турійська ТГ – 18
- Шацька ТГ — 13
За весь час пандемії в області захворіли 128 030 волинян. 111 351 людина одужала від COVID-19. 2 373 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 062 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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